Quanto guadagna Rudy Zerbi per Amici? Ecco cosa dicono le indiscrezioni

“Amici” è uno dei programmi più noti del palinsesto televisivo italiano. È infatti anche uno dei più visti, grazie ad un format che si è rivelato vincente e di successo nonché al lavoro della conduttrice Maria De Filippi, tra le più apprezzate nel nostro Paese. Come è ben noto, è affiancata da numerosi altri volti conosciuti del mondo dello spettacolo italiano, che assumono il ruolo di professori per gli allievi della scuola. Tra questi, uno dei più apprezzati è Rudy Zerbi, critico musicale con già numerose altre esperienze in televisione (ad esempio, a Italia’s Got Talent, dove ha affiancato Gerry Scotti e Maria De Filippi nel ruolo di giudice). In molti si chiedono a quanto ammonti il suo cachet per Amici. Anticipiamo che, come spesso accade, non ci sono dati ufficiali in merito. Quelli che riporteremo, pertanto, sono i guadagni stimati da alcune riviste specializzate.

Quanto guadagna Rudy Zerbi per Amici

Proviamo dunque a rispondere a questa domanda. Secondo le riviste specializzate, il cachet di Rudy Zerbi per Amici sarebbe particolarmente elevato: ben 5.000 euro percepiti per ogni puntata a cui prende parte.

Il totale

Dunque, quanto guadagna Rudy Zerbi per Amici? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prendere in considerazione un’intera stagione del programma. Questa, in genere, è composta da 9 episodi.

Tramite un semplice calcolo, possiamo dedurre che il guadagno stimato di Zerbi sia di circa 45.000 euro per una stagione di Amici. Ricordiamo però che non sono dati ufficiali, ma solo frutto di indiscrezioni e che pertanto potrebbero non corrispondere del tutto al vero.

Il cachet del professore di Amici sarebbe pari a quello dei suoi colleghi (come, ad esempio, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini) e, in generale, allo stipendio piuttosto generoso che la Mediaset riserva a tutti i propri collaboratori.

