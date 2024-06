I mercati ora partono per una fase direzionale fino al 27 giugno?

La seduta di contrattazione del 6 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.664

Eurostoxx Future

5.074

Ftse Mib Future

34.905

S&P500

5.352,9.

La tendenza in corso secondo i nostri algoritmi è rialzista. Variazione da rialzista a ribassista solo con una odierna di questa settimana inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.575

Eurostoxx Future

4.995

Ftse Mib Future

34.130

S&P500

5.253.

Azioni a Piazza Affari

MAIRE ha annunciato che la sua controllata NextChem, tramite Stamicarbon, è stata scelta da Qinghai Yuntianhua International Fertilizer Co. per fornire un process design package per l’ammodernamento di un impianto di urea in Qinghai, Cina. L’impianto, con due linee di produzione da 1.200 tonnellate al giorno ciascuna, beneficerà della tecnologia proprietaria MP Flash Design della serie EVOLVE EnergyTM. Questa soluzione riduce l’uso di vapore e ottimizza l’uso delle materie prime, abbattendo il consumo energetico complessivo dell’impianto di oltre il 25%. L’aggiunta di una sezione di ricircolo a media pressione massimizza i risparmi energetici senza modifiche alle apparecchiature ad alta pressione esistenti, riducendo l’impronta carbonica e i costi di manutenzione e operativi. Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha dichiarato che questo progetto rafforza la presenza tecnologica dell’azienda in Cina e il suo ruolo di leader nelle soluzioni innovative per ridurre l’impatto carbonico nell’industria dei fertilizzanti.

Le azioni, da inizio anno hanno segnato il minimo a 4,516 e il massimo a 8,19. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 7,38. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo/laterale con delle divergenze rialziste di breve termine sui nostri oscillatori. La tenuta nei prossimi giorni di area 7,16 potrebbe portare, entro qualche mese, i prezzi verso 8,19.

