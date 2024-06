La settimana in corso sta per terminare. Che cosa aspetta i segni zodiacali in quella che comincerà a breve? Abbiamo già visto quelli che saranno i più fortunati grazie all’influsso benefico delle stelle. Tuttavia, come sempre, c’è anche il rovescio della medaglia. Per alcuni, la prossima settimana sarà ricca di prove da affrontare, anche da un punto di vista lavorativo ed economico. Quindi, dovranno prepararsi al meglio per poterne uscire indenni e, se possibile, persino migliori. Infatti, non tutto il male vien per nuocere e non bisogna mai farsi abbattere dalle difficoltà inattese che possono insorgere.

Ecco 2 segni zodiacali che saranno molto sfortunati durante la prossima settimana: il Capricorno

Il primo di questi è proprio il Capricorno, che non avrà affatto una settimana semplice. Una delusione amorosa, infatti, potrebbe portarlo ad essere fin troppo concentrato sulla sua vita personale, portandolo a tralasciare il lavoro o a prestare poca attenzione alla gestione dei soldi.

Questo potrebbe dunque portare gravi conseguenze nella sua vita. Inoltre, le stelle non saranno dalla sua parte e dunque avrà anche molta sfortuna. Alcuni dei piani su cui ha riposto tanta speranza potrebbero naufragare. Tuttavia, il Capricorno non deve farsi abbattere, perché presto arriveranno tempi migliori e in cui potrà godersi il frutto di tutte le sue fatiche. Deve, insomma, soltanto pazientare e cercare di uscire al meglio da questo periodaccio.

Acquario

Uno dei segni più creativi dello zodiaco e che a lavoro paga la propria incapacità di stare negli schemi, motivo per cui spesso finisce per litigare con i suoi superiori. L’Acquario non avrà le stelle dalla propria parte in questo periodo e il suo carattere a volte burrascoso potrebbe rendergli le cose ancora più difficili.

Inoltre, la prossima settimana sarà il periodo peggiore per concludere un affare. Dunque, meglio rimandarli ad un momento migliore. Ecco 2 segni zodiacali che saranno molto sfortunati durante la prossima settimana.

