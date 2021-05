Il bronzo è un materiale presente nelle case di molti. È molto bello alla vista, ma non eterno. Col passare del tempo si può infatti rovinare e arrugginire, perdendo il proprio smalto.

Per ridargli la lucentezza di un tempo è necessario trattarlo con cura, o rischieremo di peggiorare la situazione. Un sorprendente aiuto per trattare e pulire le parti in bronzo ci può essere fornito da un prodotto che conserviamo spesso in dispensa.

È semplice avere oggetti e superfici in bronzo sempre lucidi e splendenti con questo straordinario ingrediente che hanno in molti in cucina.

La cucina molte volte ci da una mano con le pulizie

La nostra Redazione ha già dimostrato più volte come bevande e alimenti siano eccezionali per risolvere i problemi di pulizia quotidiani. Non dimentichiamoci dell’importanza della Coca Cola per togliere le incrostazioni difficili, o della buccia di banana per far splendere l’argenteria. O, ancora più incredibile, il cetriolo per levare le macchie di pastello sui muri.

Per la pulizia del bronzo, invece, ciò che può fare miracoli è il vino rosso. Quello che usiamo per brindare o per insaporire i nostri risotti.

In questo caso ci servirà caldo. Dopo averlo messo in microonde per qualche minuto in una bacinella, lo si versa sulla parte da trattare. Se si tratta di un oggetto di piccole dimensioni possiamo anche immergerlo direttamente nel vino.

Fatto questo utilizziamo un panno delicato, come quello in pelle di daino, per strofinare per bene la superficie macchiata. Dopodiché risciacquiamo tutto con un altro panno imbevuto d’acqua e asciughiamo.

Un rimedio furbo per mantenere la brillantezza del bronzo

Se vogliamo mantenere in buono stato per più tempo gli oggetti in bronzo, possiamo sfruttare un piccolo stratagemma.

Basterà utilizzare della cera d’api per lucidare le superfici. Distribuiamone un po’, senza esagerare, con un panno morbido. Ne preserverà la brillantezza evitando l’accumulo di residui di polvere e sporco.