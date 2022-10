Per le famiglie, arrivare a fine mese è diventato sempre più difficile. Ci verrebbe voglia di sigillare le cassette per imbucare la posta così da impedire al postino di infilarci dentro le bollette. Perché ogni volta che apriamo una di quelle buste è sempre una sorpresa e mai positiva.

Del resto, con le bollette della luce raddoppiate e con le bollette del gas triplicate non c’è da scherzare. Per non parlare del rincaro dei beni alimentari, che impediscono, ormai, di fare una spesa economica settimanale famigliare con 50 o 100 euro.

E, dal telegiornale, si scopre come tante aziende e negozi stiano chiudendo causa rincaro delle utenze. Con persone che perdono il posto di lavoro e non sanno come fare per pagare i conti. Per fortuna, anche chi cerca lavoro velocemente ha dei trucchi per avere più possibilità di trovarlo.

Ad esempio, in tanti sanno che esiste la possibilità di visitare le pagine delle varie aziende, in Internet. Recandosi nella sezione “lavora con noi” che offre, in tempo reale, i posti vacanti di quella società. Che, spesso, non sono pochi e potrebbero fare al caso nostro. Alcuni, addirittura, anche senza esperienza.

Offerte di lavoro vicino a noi con una importante società che assume in Italia è realtà consultando il sito di Despar. L’azienda, infatti, ha diverse offerte di lavoro che potrebbero fare al caso nostro. Una volta entrati nella sezione “Lavora con noi”, ci si prospetta una interessante domanda. Dove vuoi lavorare?

Con tre possibili scelte, ovvero Sedi e magazzini, Punti Vendita, Agrologic. Facciamo finta di scegliere Punti vendita, cliccando su scopri gli annunci. Ecco che ci si aprirà una nuova pagina con 5 Regioni che hanno posti vacanti. Nella nostra simulazione, proviamo a cliccare su Lombardia.

Cliccando su Scopri gli annunci, si aprirà una pagina dove, il giorno 5 ottobre, cercavano, a Mariano Comense, con orario full time. Nello specifico, macellaio/macellaia, addetti vendita, capi reparto, addetti/addette reparti freschi, gastronomia, pescheria, macelleria, ortofrutta.

Cliccando su invia candidatura troveremo tutte le indicazioni del caso. Invece, su Sedi e magazzini sono diversi i posti messi a disposizione, come autista, addetto segreteria vendite, addetto/a ufficio acquisti freschi, eccetera. Insomma, val la pena consultare con attenzione questa pagina per vedere se qualcosa potrebbe fare al caso nostro.

