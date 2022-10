Tutti i segreti per fare dei tortellini con la panna da leccarsi i baffi

Non è sempre scontato che certi piatti siano indicati per le grandi occasioni e altri per la quotidianità. Si tende a pensare che, ben difficilmente, le due cose possano essere accomunate in cucina. Come se la difficoltà di una preparazione andasse a incidere sulla bontà del piatto, sia esso un primo che un secondo o un dolce.

A volte si perde molto tempo per cercare qualche specialità sorprendente, quando poi si potrebbe optare per qualcosa di tradizionale. Magari solamente aggiungendo qualche accortezza in più.

Tra poche settimane entreremo nel periodo in cui si dovrà pensare ai piatti da proporre per le feste, siano esse Natale che Capodanno. Molti si scervelleranno per cercare di trovare una soluzione particolare, scartando subito, probabilmente, quelle più semplici. Mai errore sarebbe più grave. Talvolta, nel facile, possiamo trovare la strada migliore da percorrere.

É quello che faremo oggi, andando a proporre un piatto tipico italiano. All’apparenza semplicissimo, ma che, con qualche trucco o qualche accorgimento, può davvero diventare da sollucchero. Stiamo parlando dei tortellini con la panna, che andremo a preparare con i seguenti ingredienti per quattro persone.

Tutti i segreti per fare dei tortellini o dei ravioli con la panna di una bontà infinita

400 grammi di tortellini;

200 ml di panna fresca;

30 grammi di burro;

100 grammi di speck;

mezza cipolla di Tropea;

mezzo bicchiere di vino bianco;

pepe;

parmigiano;

noce moscata.

Iniziamo la preparazione dotandoci di una padella antiaderente in cui metteremo 30 grammi di burro. Faremo sciogliere a fuoco lento, andando a tagliare, nel frattempo, la cipolla di Tropea molto fine. Scegliamo questo prodotto per dare un tocco di qualità in più al nostro primo piatto. Togliamo un solo giro di buccia, per poi procedere con un coltello affilato a un taglio assai sottile.

Tra tutti i segreti per fare dei tortellini ottimi, ricordiamoci di versare all’interno della padella e diamo una robusta spolverata di pepe e noce moscata. Alziamo leggermente la fiamma, in modo da far rosolare bene, mentre ci dedicheremo allo speck. Possiamo farcelo affettare a dadini o fettuccelle dal nostro salumiere oppure procedere noi stessi. In entrambi i casi, dovremmo avere anche una parte di cotica che utilizzeremo per insaporire il nostro preparato, prima di toglierla quando andremo a servire.

Dopo che avremo aggiunto lo speck a cipolla e burro, versiamo mezzo bicchiere di vino bianco che faciliterà l’amalgama di questi ingredienti.

Come preparare un piatto da fine del mondo

Lasciamo cuocere qualche minuto prima di versare la panna. Ne lasceremo da parte, però, due cucchiai che andremo a mettere, a freddo, nella casseruola in cui condiremo i tortellini. Insieme a questa, grattuggeremo dell’abbondante parmigiano. Non dobbiamo dimenticare, poi, di pulirla con un semplice accorgimento, per farla tornare come nuova.

Una volta che cipolla e speck si saranno ammalviti, aggiungeremo la panna. Lasciamo cuocere per cinque minuti. Intanto, avremo riempito una pentola di acqua e, dopo la bollitura, potremmo buttare i nostri tortellini.

Quando saranno cotti, li scoleremo, per poi aggiungerli alla casseruola con panna fredda e parmigiano. Sopra di essi, verseremo quella cotta con speck e cipolla. Amalgamiamo bene e il gioco è fatto.

Ecco, dunque, tutti i segreti per fare dei tortellini o dei ravioli con la panna veramente squisiti. Per un pranzo speciale o per un’ordinaria cena veloce.

