Stiamo per lasciarci alle spalle il mese di luglio con i suoi alti e i suoi bassi. Un mese che ha saputo offrire grandi punti di riflessione per alcuni segni zodiacali, ma che ha travolto negativamente altri. Se la prima parte dell’estate ha segnato una sorta di svolta per i nati sotto al segno del Leone così non sarà per questa ultima parte. Infatti le difficoltà cominceranno di nuovo a presentarsi e bisognerà essere pronti ad affrontarle con la giusta tenacia.

Tra i segni che potrebbero essere baciati dalla fortuna proprio in questo periodo troviamo la Vergine, il Sagittario e i Gemelli. Come sempre, la fortuna aiuta gli audaci e per questo motivo sarà importante aiutarla con i comportamenti più consoni. Oltre che di lavoro e di salute, si parlerà di amore che, secondo le stelle, non mancherà nella vita di queste persone.

Dal 4 agosto amore in arrivo per questi 3 fortunati segni zodiacali

I nati sotto al segno della Vergine saranno favoriti da Mercurio che incentiverà nuovi incontri. Le nuove conoscenze, infatti, potrebbero trovarsi proprio dietro l’angolo, basterà imparare a guardarsi attorno. I delusi d’amore dovranno cercare di lasciarsi dietro le spalle la negatività, per valutare quali sono le prospettive future. I giorni propizi per i Vergine sono proprio dal 4 agosto in poi, ottimo sfruttare l’attimo.

Ecco perché dal 4 agosto amore in arrivo per alcuni segni zodiacali. Tutto tranquillo anche per le coppie consolidate, occupate ad organizzare le vacanze o in ben più grandi progetti. Per chi porta avanti più relazioni, poi, si sta per avvicinare la resa dei conti. Bisognerà, finalmente, capire come comportarsi e cosa fare. Vergine in Bilancia sarà uno degli ascendenti favoriti in amore ma anche sul lavoro e per quanto riguarda le finanze.

Sagittario

Per il Sagittario sarà il mese della svolta in amore grazie al favore di Venere specialmente dall’11 agosto. Per le coppie in crisi ci sarà una vera e propria liberazione, decidere di lasciarsi potrebbe essere la soluzione corretta per entrambi. Impossibile continuare a fingere di provare sentimenti che, in realtà, non appartengono più al proprio essere.

Per gli incontri bisognerà mettersi di impegno ma è possibile farne di interessanti, bisognerà guardarsi attorno. Per il Sagittario in Sagittario è tempo di nuove interessanti conoscenze. Affrontando la situazione con coraggio sarà possibile ottenere il massimo da qualsiasi situazione.

Gemelli

Da ultimo, un segno che affronterà separazioni ma che potrebbe consolarsi rapidamente: i Gemelli. Per questo segno, infatti, potrebbero esserci degli addii all’orizzonte, ma anche nuove conoscenze. Come per il Sagittario Venere sarà favorevole dall’11 agosto in poi, saranno questi i momenti perfetti per fare nuove conoscenze. Meglio accantonare il passato una volta per tutte, le persone non cambiano ed è impossibile sperarlo. Oltre a questo, poi, sarà bene cercare di osservare cosa ci succede attorno. Potrebbero nascondersi sorprese.

