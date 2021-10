Per conservare le carote senza farle marcire usiamo questo antico metodo della nonna a costo zero

Tutta la verdura si può considerare buona e salutare, ma per sfruttarne i benefici a lungo termine dobbiamo sapere come conservarla. Le carote che acquistiamo al supermercato si possono utilizzare per i piatti più svariati.

Si trovano a meraviglia come ingrediente per il classico ragù, come aggiunta ai sughi o in un’insalata fresca e nutriente. Dopo averle comprate di solito le riponiamo nel frigorifero, pensando si conservino.

Non è un’idea sbagliata, ma può capitare che anche in questo modo dopo qualche giorno le carote si possano annerire. Da lì a poco non si potranno più consumare e saranno da buttare.

Se vogliamo evitare di fare una spesa a vuoto e godere di questo ortaggio ancora per un po’, possiamo adottare un furbo stratagemma. Si tratta di una semplice tecnica di conservazione studiata dalle nostre nonne.

Vediamo in cosa consiste e come attuarla in poche mosse.

Gli accorgimenti per il frigorifero

Riponendo le carote nel frigo non si ha la certezza di conservarle per lungo tempo. Perlomeno se le sistemiamo senza qualche accortezza.

Prima di metterle via, dovremmo prima di tutto sbucciarle e lavarle sotto l’acqua del rubinetto. Quindi le asciughiamo attentamente con uno straccio pulito. Assicuriamoci che non rimangano tracce di umidità.

A questo punto avvolgiamo attorno prima un po’ di carta assorbente e successivamente uno strato di pellicola trasparente. Chiudiamole in un contenitore in plastica e mettiamole in frigo. Dovrebbero durare almeno una settimana.

Saper trattare le verdure non è difficile una volta appreso il sistema. Se per avere zucchine croccanti e leggere basta 1 semplice trucchetto, per conservare le carote non dovremmo fare tanto di più.

Il metodo che utilizzeremo oggi e che ci garantirà una freschezza duratura delle verdure è una certezza e non costa nulla. Tutto quello che dovremo fare è mettere le carote in salamoia.

Partiamo sbucciandole, lavandole sotto acqua corrente e tagliandole in più parti. Quindi ci muniamo di un barattolo o contenitore di vetro in cui riporle. Lo riempiamo fino all’orlo con acqua, sale e un goccio di aceto, poi richiudiamo bene.

Adesso possiamo finalmente sistemare le carote in frigorifero. Se vogliamo mantenere a lungo la freschezza delle nostre verdure, ricordiamoci di cambiare l’acqua almeno 1 volta alla settimana.

Per conservare le carote senza farle marcire usiamo questo antico metodo della nonna a costo zero e non ce ne pentiremo. Ecco, invece, un ortaggio prelibato con cui realizzare una squisita confettura.