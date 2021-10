I concorsi sono ripartiti e i numerosi bandi di questo ultimo biennio sono una grande occasione per tanti giovani alla ricerca di un’occupazione.

Il Covid ha influito anche sulle procedure di selezione della Pubblica amministrazione, rese più snelle e celeri. Difatti, sembra essere ormai superata la classica tripartizione in un quiz preselettivo, ed una prova scritta e orale, a favore di un iter diverso. Tanti bandi recenti prevedono una preselezione basata sui titoli ed una prova scritta a crocette. Non più giorni di temi o elaborati più o meno lunghi, ma test a risposta multipla. Questa novità è certamente un bene sia per i selezionatori che per gli studenti, non più costretti a passare intere giornate in un’aula concorsuale.

Attenzione però, perché queste novità non riguardano tutti i concorsi ed alcuni mantengono ancora il classico schema che tutti conosciamo.

Occhio alla riapertura del bando per 110 assunzioni a tempo indeterminato in tutta Italia

Tra le procedure di selezione che hanno previsto fasi più veloci e snelle, ve n’è uno molto interessante. Si tratta del bando per l’assunzione di 110 funzionari di amministrazione presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Pubblicato nei mesi scorsi ma mai espletato, il Cnr ha deciso di riaprire i termini di scadenza e di offrire ad altri l’opportunità di candidarsi. Anche chi ha già presentato la domanda dovrà riaprire e modificare quella già inviata, a pena di esclusione dalla selezione.

Il concorso è rivolto ai laureati e la preselezione prevede uno schema particolare. Non si assisterà ad un classico screening basato solo sui titoli, ma anche ad un calcolo della media ponderata degli esami sostenuti all’università.

Il bando specifica che, nel caso in cui si possieda sia la laurea triennale che magistrale, il punteggio riguarderà esclusivamente la triennale.

Prova scritta e prova orale

Occhio alla riapertura del bando per 110 assunzioni a tempo indeterminato in tutta Italia, vediamo come si svolgeranno le prove successive. La prova scritta consisterà in domande a risposta breve sulle materie riportate dalla lettera a) alla lettera i) dell’articolo 7 del bando. Diversamente, la prova orale riguarderà quelle elencate dalla lettera a) alla lettera j).

I vincitori saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato presso le sedi dislocate sul territorio nazionale.

Per presentare la domanda, è possibile cliccare sul link del Cnr e selezionare “presenta domanda”. Accanto a questa opzione, ve n’è un’altra relativa agli allegati. Tra questi, si trovano la comunicazione di riapertura dei termini, il bando ed il curriculum strutturato. Quest’ultimo ci consente di inserire i titoli e le esperienze professionali maturate negli anni e sarà oggetto di valutazione da parte della commissione. Attenzione quindi a non dimenticare di compilarlo e ad inviarlo insieme alla domanda.