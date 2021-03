La Quacquarelli Symonds (QS) è un’importante azienda inglese specializzata nella formazione all’estero. Ogni anno pubblica la QS World University Rankings, la classifica delle università del mondo sulla base di quattro criteri e delle aree di insegnamento. Nello specifico, i criteri consistono nella reputazione dell’istituto a livello globale, nell’inserimento lavorativo post universitario, nell’impatto sulla ricerca e nella produttività dei professori di ricerca. A questi parametri, negli ultimi anni i ricercatori ne hanno aggiunto un altro, quello della sostenibilità in una classifica chiamata Green Metric. Il primo posto tra gli Istituti accademici italiani di questo particolare tipo di ranking green e sostenibile è occupato dall’Alma Mater di Bologna.

L’Italia ospita importanti università conosciute in tutto il mondo e ciascun ateneo scala la classifica in base ad uno specifico ambito disciplinare. Vediamo i risultati del QS Ranking del 2021, così da fare delle predizioni circa il futuro accademico dei nostri figli.

Le migliori Università italiane dove far studiare i propri figli per un brillante futuro professionale

Ancora una volta, La Sapienza di Roma batte Oxford e si piazza al primo posto della classifica mondiale per gli Studi classici. È il secondo anno di fila che vanta questo primato questo e ci auguriamo che possa essere sempre così.

Restando nella Capitale, la LUISS si piazza tra le prime 50 università per gli Studi sociali ed economici, guadagnando diverse posizioni rispetto allo scorso anno.

Andiamo agli Atenei milanesi. Il Politecnico è tra i primi posti per Architettura, Arte e Design, mentre la Bocconi è nella top five europea dei Master in Business Administration.

A proposito di Politecnico, non possiamo ignorare quello di Torino, che eccelle per le facoltà di Ingegneria del petrolio, meccanica, aeronautica e industriale.

Ecco le migliori università italiane dove far studiare i propri figli per un brillante futuro professionale e un’indiscutibile crescita personale.