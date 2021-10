In questo articolo verranno dati interessanti e utili consigli per curare il giardino di casa in questi giorni di mezza stagione. Bisogna stare pronti, perché è arrivato il momento di riportare in casa i peperoncini per evitare che il freddo li danneggi, ma bisogna anche piantare i tulipani e seminare i piselli odorosi.

Anzitutto, alcuni utili consigli generali sempre validi. Nei vasi di terracotta il terriccio asciuga più in fretta rispetto a quanto avviene nei contenitori di plastica. Questi ultimi, perciò, vanno bagnati meno frequentemente. Il ficus beniamino richiede particolare attenzione per le innaffiature: se si eccede le foglie ingialliscono e cadono.

Cosa fare con tulipani e pisello odoroso

Tulipani. È il momento di piantare i tulipani lasciando tra l’uno e l’altro uno spazio vuoto pari alla larghezza del bulbo e interrandoli a una profondità pari al doppio della loro altezza. Non bisogna dimenticare di lasciarli con la punta rivolta verso l’alto. Il terriccio ideale è quello universale mescolato a un 30% di sabbia di fiume. Subito dopo averli messi a dimora, bisogna innaffiare il terreno senza inzupparlo. Il vaso, invece, bisogna metterlo all’aperto.

Pisello odoroso. Questo è anche il momento di seminare i piselli odorosi per chi vive in una zona dove gli inverni non sono molto rigidi. Anche questa, infatti, è una pianta molto suscettibile alle temperature. Prima di metterli in terra, bisogna far ammorbidire i semi in acqua per qualche ora per favorirne la germinazione.

Bisogna interrarli a circa mezzo centimetro di profondità, in un terriccio da semina. Poi bisogna coprire la superficie con un velo di altro terriccio e vaporizzare con uno spruzzino. A germinazione avvenuta, bisogna eliminare i germogli più deboli.

È arrivato il momento di riportare in casa i peperoncini per evitare che il freddo li danneggi

Peperoncini. I Lettori che abitano nel Sud Italia possono lasciare i peperoncini all’aperto grazie alle temperature generalmente più miti. Chi invece vive al Nord in una zona dove le temperature sono più rigide, deve considerare che è il momento di riportarli in casa. Questo perché i peperoncini non amano il freddo.

Si possono sistemare in una veranda o in una stanza che sia la più luminosa possibile. È opportuno fare in modo che il terriccio sia sempre umido ma non inzuppato. Bisogna concimare almeno una volta al mese: vanno bene i fertilizzanti liquidi per piante fiorite. Via via che i piccoli frutti colorati maturano, bisogna raccoglierli: in questo modo la pianta sarà stimolata a produrne sempre di nuovi e rimarrà bella per tutto l’autunno.