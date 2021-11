Appena archiviato il Black Friday di venerdì 26 e già siamo al nuovo appuntamento con lo shopping a prezzi scontati. Oggi lunedì 29 novembre, infatti, è il c.d. Cyber Monday, il lunedì dopo il Giorno del Ringraziamento (negli USA). Cambia il termine ma non la sostanza, ossia acquistare a prezzi super scontati.

Ma sono davvero le sole (e migliori) occasioni per comprare e fare affari? Noi non abbiamo certezze in merito.

Tuttavia, oggi con Internet le occasioni e i modi per comprare a prezzi interessanti sono tantissime. Anzi, per gli esperti di marketing non è la giornata in sé a fare la differenza, ma il modo di programmare le spese. Perciò altro che Black Friday, ecco 3 trucchi preziosi per salvare lo stipendio e fare shopping intelligente. Vediamo di capirne di più al riguardo.

Primo trucco: dominare i propri istinti

Sul mercato, tra venditori e compratori, è come se esistesse una silenziosa disputa sul chi deve accaparrarsi il denaro del sistema economico.

Una delle tecniche seguite dell’offerta, cioè da parte dei venditori, consiste nel creare il senso di urgenza e di bisogno. Le giornate speciali come quelle di questi giorni in un certo senso rispondono a questa logica.

In sintesi, i venditori lanciano due messaggi al mercato: i prezzi sono buoni, ma sono a tempo e dunque non per sempre. Creano quindi la sensazione di scarsità, per cui solo i più scaltri faranno l’affare. In definitiva, generano un finto senso di bisogno.

Nei consumatori (specie quelli compulsivi) scatta allora un maggiore impulso a comprare, anche ciò che non serve veramente. Superfluo dire che chi vende fa fatturato e chi compra ben presto si ritroverà senza soldi.

Il primo segreto, quindi, passa nel gestire lo stipendio e gli acquisti con raziocinio, non con l’impulsività. Per sapere come arrivare a fine mese senza stress, ecco come gestire uno stipendio secondo questa tecnica straordinaria.

Come fare a non trovarsi senza soldi?

Il secondo segreto è strettamente collegato al primo. Basta avere un conto corrente sul quale girare esclusivamente la parte di stipendio destinata alle spese variabili. Quindi i regali ad amici e parenti, le spese delle promozioni del Friday o del Monday, la pizza con i colleghi, etc.

Le somme da destinare a questo conto provengono dallo stipendio principale, da una rendita, da un reddito d’impresa, da un lavoro extra, etc. Cioè ogni entrata del mese viene destinata in parte alle spese fisse, le variabili e il risparmio. Al riguardo, ecco quanti soldi tenere sul conto a seconda di reddito e dello stile di vita.

Questo conto corrente destinato alle spese variabili dovrebbe essere a zero costi e dotato di carta di credito. Il suo plafond, la sua giacenza, costituisce il nostro limite.

Altro che Black Friday, ecco 3 trucchi preziosi per salvare lo stipendio e fare shopping intelligente

Infine il terzo trucco per vivere sereni è quello di non avere debiti, ma come fare? Per gli esperti, basterebbe spendere quello che si dispone dopo aver risparmiato una parte delle entrate al momento dell’incasso.

Quasi sempre le persone risparmiano sui pochi spicci rimasti in tasca dopo aver dilapidato uno stipendio intero. Quindi alla prima occasione utile successiva non ci saranno più risorse per gli acquisti, cadendo così nei debiti.

Ad esempio tra 3 settimane ci saranno le spese del Natale e tra 1 mese quelle legate al Capodanno. Basterebbe decidere i limiti di spesa e di risparmio prima ancora di spendere, e poi rispettarli. Molto facile a dirsi, non altrettanto a farlo.

Approfondimento

Non tutti conoscono questi 2 modi di investire i soldi della tredicesima a costo zero e guadagnare.