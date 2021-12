Abbiamo già illustrato le 102 opportunità di lavoro a tempo indeterminato offerte da diverse città capoluogo di provincia. Oggi invece la Redazione di ProiezionidiBorsa si concentrerà sulle selezioni in corso indette da alcune Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAAA).

Un’occasione unica e privilegiata per lavorare a stretto contatto con il tessuto produttivo del territorio di riferimento. Dunque, occhio a queste 6 Camere di Commercio che ricercano laureati e diplomati a tempo indeterminato.

La CCIAA di Sondrio

L’Ente camerale lombardo ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di “Assistenti”. Il profilo economico è quello C1 e l’assunzione è a tempo determinato.

Si richiede il possesso del diploma quinquennale e il termine ultimo per candidarsi è fissato al 23 dicembre. Sul sito istituzionale, infine, è presente tutta la modulistica (bando, domanda, etc) riguardante la selezione.

La G.U. n. 95 del 30 novembre

Sulla G.U. n. 95 troviamo 3 distinti bandi di concorso. La CCIAA di Genova seleziona, per titoli ed esami e a tempo indeterminato, un dirigente per l’area anagrafica e di regolazione del mercato. È richiesta la laurea e il rispetto di alcuni requisiti specifici. Le domande (redatte solo secondo il modello allegato al bando) vanno presentate entro le ore 12.00 del 30 dicembre.

La CCIAA di Vicenza, invece, ha indetto un concorso (per esami) per 3 assistenti ai servizi amministrativi-promozionali, cat. C. Un secondo, per titoli ed esami, riguarda invece la copertura di 2 esperti ai servizi amministrativi, cat. D. Tutti i posti sono a tempo indeterminato e si richiede la maturità nel primo caso, la laurea triennale nel secondo. Il sito istituzionale contiene i rispettivi bandi e il format per la candidatura, da inoltrare entro il 20 dicembre.

La Camera di Commercio di Brescia

L’Ente camerale bresciano ricerca 5 unità in qualità di responsabili, posizione economica D1, con contratto di formazione e lavoro. Gli ambiti di attività spaziano dai servizi promozionali, innovazione e internazionalizzazione a quelli giuridici, la tutela del mercato, il supporto interno. È molto ampio, quindi, il novero delle conoscenze e competenze richieste ai candidati, come specifica l’art. 2 del bando.

Tra gli altri requisiti citiamo anzitutto l’età compresa tra i 18 e i 36 anni e il possesso di una laurea tra quelle elencate al comma 5 dell’art. 6. Infine troviamo lo stato di disoccupazione ovvero occupazione, ma con contratto a tempo determinato. Il termine ultimo per candidarsi è fissato alle ore 12.00 di lunedì 17 gennaio.

La stessa scadenza è prevista (sempre CCIAA di Brescia) anche per la selezione di 4 assistenti, cat. C, con contratto di formazione e lavoro. È richiesta l’età inferiore ai 32 anni, lo status di disoccupato o di occupato a tempo e il possesso del diploma.

Occhio a queste 6 Camere di Commercio che ricercano laureati e diplomati a tempo indeterminato

Chiudiamo con le CCIAA di Venezia-Rovigo e Padova che selezionano, per esami, i seguenti profili professionali:

n. 7 specialisti anagrafici e di vigilanza e tutela del mercato;

n. 4 specialisti amministrativi per il controllo, le attività istituzionali, la gestione delle risorse umane, acquisti, contabilità, etc;

n. 1 specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese per l’occupazione e il placement.

Il titolo di studio richiesto è il diploma e le istanze andranno inoltrate entro la mezzanotte di venerdì 7 gennaio.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

