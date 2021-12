Sta per arrivare Natale e la maggior parte dell’Italia porta il pesce sulle proprie tavole. Però quando si tratta questo genere di ingrediente bisogna prestare particolare attenzione, prendendo le adeguate precauzioni. Ad esempio abbiamo sempre sbagliato a servire questo tipico antipasto di pesce così perché potrebbe portare a seri rischi per la salute. Poi è necessario stare anche attenti alle varietà presenti dei diversi prodotti ittici. Infatti moltissimi amano questo pesce nobile e gustoso, ma non sanno che potrebbe nascondere dei rischi per la salute.

Però quando si hanno dei dubbi però c’è una scelta con cui si va sul sicuro, ma che può essere declinata in vari modi. È infatti ora di dire basta al noioso polpo arrosto o in insalata, questo piatto di mare è la vera perla delle festività che sta spopolando sulle tavole natalizie. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come portarlo in tavola per stupire tutti.

Gli ingredienti necessari per 4 persone

500 grammi di pasta lunga, preferibilmente linguine o spaghetti;

1 kg di polpo fresco;

salsa di soia quanto basta;

50 grammi di concentrato di pomodoro;

vino bianco quanto basta per sfumare;

1 cipolla rossa, preferibilmente di Tropea.

Per prima cosa è necessario mondare la cipolla, togliendo le eventuali parti di scarto. Prendere poi un tagliere pulito e affettarla finemente. Prendere una padella e versarci un goccio di olio per ricoprirne tutta la superficie. Accendere il fuoco a media potenza e metterla a rosolare. Nel frattempo dedichiamoci alla pulizia del polpo e infine affettiamolo a dadini di grandezza simile.

Quando la cipolla sarà dorata aggiungere subito il mollusco a cuocere, sfumando con una buona dose di vino di bianco. Per insaporire inserire la quantità desiderata di soia accompagnata dalla quantità indicata di concentrato di pomodoro. Mescolare bene e se necessario allungare con un goccio di acqua. Lasciamo andare il sugo per circa un’oretta a fuoco basso, rimestando di tanto in tanto per assicurarsi che non si attacchi sul fondo.

Una volta trascorso questo tempo, mettere su l’acqua per la pasta. Una volta giunta all’ebollizione salare, senza però esagerare con le quantità: la ricetta di per sé è infatti molto saporita e non necessita di ulteriore sapidità. Scolare. Togliere il polpo dallo stracotto e mettere a mantecare la pasta per qualche minuto. Impiattare distribuendo i pezzettini di polpa.

