Ieri, nonostante il tentativo di rimbalzo non si sono crate inversioni tali da far terminare con elevata probabilità il ritracciamento iniziato nei giorni scorsi. Possiamo definire quindi il movimento come quello “tipico del gatto morto”. Cosa attendere da ora in poi? Non vediamo cambiamenti di direzione, e quindi tutto rimane impostato al ribasso. Occhio a queste 3 azioni a Piazza Affari: salgono mentre il mercato scende!

In contesti similari quando i prezzi di alcune azioni vanno controcorrente potrebbero dare inizio a una vera e propria accelerazione. E infatti, questo è il movimento che attendiamo nelle prossime ore per le azioni che andiamo a studiare nei prossimi paragrafi.

Facciamo prima una premessa

Il movimento di ritracciamento in corso a parer nostro non è strutturale, e quindi presto lascerà spazio a nuovi rialzi. Il 2023 dovrebbe aver lasciato definitivamente alle spalle il minimo dell’intero decennio. Queste sono le probabilità che provengono dallo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, e dai relativi calcoli di probabilità.

Fra le small cap continuiamo a segnalare volumi crescenti e pattern rialzisti per IMMSI, ultimo prezzo a 0,524; la Holding che possiede la maggioranza di Piaggio. In corso c’è un doppio minimo con obiettivo a 0,81. Inversione ribassista solo sotto 0,4750.

Frattanto osserviamo con attenzione Anima Holding, Intesa Sanpaolo e NEXI.

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,096. Inversione ribassista a 3,975 con obiettivo primo a 4,20 ed al superamento e tenuta verso 4,40. Fair value stimato dagli analisti a 4,52 euro per azione.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,5490. Inversione ribassista a 2,497 con obiettivo primo a 2,61 ed al superamento e tenuta verso 2,75. Fair value stimato dagli analisti a 2,99 euro per azione.

NEXI, ultimo prezzo a 7,734. Inversione ribassista a 7,59 con obiettivo primo a 8,36 ed al superamento e tenuta verso 9,12. Fair value stimato dagli analisti a 11,49 euro per azione.

