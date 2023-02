Shock al Grande Fratello VIP tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, cosa è davvero successo nel Van? Antonella è furiosa

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia colti in flagrante a flirtare nella casa del Grande Fratello VIP. Ecco cosa è successo davvero in quel van la notte senza microfoni: Antonella non stava credendo ai suoi occhi.

Ieri sera abbiamo assistito ad un’altra puntata del Grande Fratello VIP ricca di colpi di scena. In particolar modo, prima di scoprire l’eliminato della serata, ossi Nicole Murgia, sono state portate alla luce alcune dinamiche che il pubblico non si sarebbe mai aspettato. In particolare, un flirt inaspettato e che nessuno aveva notato ha fatto letteralmente tremare la casa più spiata di Italia. E si tratta di un rapporto molto speciale proprio tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria, ora ex (di nuovo) di Antonella Fiordelisi.

Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria solo amici? Le immagini smentiscono e fanno pensare a qualcosa di più

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono amici ormai da tempo nella casa del Grande Fratello VIP. Eppure, le cose sembrano essere cambiate negli ultimi giorni. E questo anche a discapito della storia di Edoardo con Antonella che ormai sembra davvero essere giunta al capolinea. Il GF ha mandato in onda alcune clip che fanno vedere un rapporto forse troppo intimo per due amici tra Edoardo e Nicole. E agli spettatori non è passata inosservata la complicità tra i due. Anche Antonella Fiordelisi non ha preso bene la relazione tra i due forse amici.

Ecco cosa è davvero successo nel van quella notte

Dopo il van-gate, escono ancora rivelazioni shock al Grande Fratello VIP sulla notte che ha portato Edoardo, Murgia, Micol e Tavassi in nomination. Infatti, pare che Edoardo abbia toccato il seno della Murgia. Nonostante i due assicurano che fosse uno scherzo, il pubblico e Antonella credono ci sia di più. Soprattutto per i video mandati in onda durante la puntata che mostrano i due in atteggiamenti più che intimi in continuazione.

Questo Antonella non l’ha accettato. Dopo diverse settimane di relazione all’interno della casa più spiata d’Italia, i due si sono lasciati durante la diretta del programma. La situazione è stata molto intensa e abbiamo assistito a un confronto acceso tra i due, con Edoardo che ha accusato la sua ex di non avergli permesso di esprimere completamente i suoi sentimenti.

Shock al Grande Fratello VIP tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: palpate nel van e flirt fatto alle spalle di Antonella

Insomma, sembra che la passione tra i due si sia spenta molto rapidamente, nonostante le promesse fatte durante le settimane precedenti.

In molti hanno espresso il loro disappunto per questa vicenda, soprattutto perché si tratta di due personaggi molto amati dal pubblico del Grande Fratello VIP. Certo, le storie d’amore nate all’interno di un reality show sono sempre a rischio, ma in questo caso sembrava che ci fosse davvero qualcosa di speciale tra Edoardo e

Antonella. Chissà se i due riusciranno a chiarirsi e a ritrovare il loro amore fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Di certo, per il momento, la situazione sembra essere piuttosto complicata. In ogni caso, quello che è certo è che il Grande Fratello VIP sta tenendo tutti col fiato sospeso e lo schock tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sicuramente non lascia indifferenti.