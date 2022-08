Tante cose da vedere nei borghi più belli della Tuscia

Se c’è una zona ricca di scoperte da fare ed eventi con cui intrattenersi, questa è la Tuscia. È il nome attribuito all’Etruria alla fine del dominio etrusco, ma oggi è conosciuta meglio come zona del viterbese o alto Lazio. Si tratta di una parte della regione in cui si respira una particolare atmosfera data dalla storia locale.

Con i laghi vicini e il mare di Tarquinia, la versatilità del posto non è in discussione. Il comune di Viterbo è movimentato, spesso vengono organizzate feste e sagre paesane. I borghi circostanti sono meravigliosi, a partire da Civita di Bagnoregio per arrivare al parco dei mostri di Bomarzo. La posizione tra l’Umbria e la Toscana rende Viterbo e la Tuscia una terra ancora integra, dai ritmi umani e molto accogliente.

Prelibatezze

Tante cose da vedere nei borghi vicini ma anche a Viterbo. E tante cose da assaggiare. Perché le proposte culinarie non mancano e durante le sagre è possibile conoscere le specialità del posto. Assaggiare ciliegie, fragole, nocciole, castagne, fichi ma anche l’acquacotta fatta in casa, il pane casereccio, la Pignataccia.

Ricordiamoci che dal lago di Bolsena arrivano ottime anguille e che i dolci tipici come Pangiallo e Pane dei Vescovi devono essere assolutamente assaggiati. Girare e rifocillarsi faranno passare il tempo in totale relax, facendoci sentire come dei re. La Viterbo sotterranea, il Palazzo dei Papi, il centro storico, il Museo Nazionale Etrusco sono da esplorare.

Le spiagge

Se vogliamo conoscere la storia degli etruschi, un giro a Tarquinia farà al caso nostro. Ma a 5 chilometri dal paese troviamo il Lido con numerosi stabilimenti attrezzati, cabine, ombrelloni. Per la sera ci sono pizzerie e ristoranti.

La spiaggia ha una particolarità, la sabbia è scusa e ferrosa. Se non ci siamo abituati, potremmo rimanere straniti, ma in questa zona è una cosa tipica come la posidonia che arricchisce il fondale marino.

Sul viale principale la domenica possiamo trovare il mercato, anche quello alimentare, e sono visibili numerosi sportivi all’opera con la vela, il windsurf e il kite surf. Non perdiamoci, poi, una visita all’Oasi delle Saline.

Tante cose da vedere nei borghi più belli della Tuscia

La ricchezza della zona è dovuta in parte alla presenza di due dei più bei laghi d’Italia, cioè Bracciano e Bolsena. Bracciano è il nome del lago e del piccolo borgo millenario in cui la natura protetta continua a vivere e a prosperare. Il paesino sorge sulla collina e ha come vista il bellissimo lago che permette in estate di vivere con un clima privilegiato e di fare numerose attività veliche. Il Parco Naturale di Bracciano-Martignano ci permette di organizzare divertenti escursioni.

Bolsena non è da meno, il lago è il quinto d’Italia per estensione e i borghi che ci vivono intorno sono tanti e tutti diversi tra loro. Un tour paesaggistico è fortemente consigliato. Possiamo dormire in comode camere d’albergo o soggiornare negli agriturismi a stretto contatto con la natura del posto. Mangiare e camminare e organizzare un’uscita in barca sul lago è uno splendido modo per trascorrere una giornata di vacanza

Lettura consigliata

