A volte è un vero problema che cosa mangiare a cena. Soprattutto le persone anziane si accontentano della semplice tazza di latte caldo arricchita di biscotti. Altri invece replicano il pranzo di mezzogiorno, ma in forma più blanda e meno impegnativa. Allora ecco cosa mangiare a cena senza dover cucinare, vincendo la paura di ingrassare e in più sconfiggendo la stitichezza.

Le abitudini culinarie degli italiani sono cambiate moltissimo in questi ultimi anni. Il lavoro molto spesso non permette di replicare quello che, una volta, era considerato il pranzo principale. Per alcuni giocoforza diventa più importante la cena rispetto al pranzo.

Tuttavia mangiare in casa a volte porta anche ad esagerare. Un errore in agguato riguarda le persone che hanno fretta o non hanno tanta voglia di cucinare. Ci si reca al supermercato e si rischia di riempire la borsa della spesa di tanti cibi già preparati, chiamati ultra-processati. Basta riscaldarli e il gioco è fatto.

Uno stile di vita appropriato

Invece mangiare bene significa in qualche modo ritornare alla natura. Acquistare prodotti, perciò, non cotti in precedenza, bensì prodotti crudi e da cuocere in casa. Anche le tecniche di cottura devono salvaguardare le sostanze e i nutrienti presenti nella carne, nel pesce, nelle verdure e negli ortaggi. In questo modo il corpo potrà ricevere il meglio di ogni cibo.

Se una persona avesse necessità di fare un pasto più abbondante durante la cena, e allo stesso tempo non avesse voglia di prepararlo, ecco una possibile soluzione. Come si faceva anticamente, basterebbe svegliarsi un po’ prima e cucinare per la cena, in modo tale da dover semplicemente riscaldare, una volta rientrati a casa la sera.

Ecco cosa mangiare a cena senza dover cucinare, vincendo la paura di ingrassare e in più sconfiggendo la stitichezza

Se invece si avesse tempo a disposizione, ma semplicemente non si ha voglia di cucinare, ecco come fare. La cosa migliore sarebbe ricorrere a qualche piatto veloce e senza cottura. Il classico piatto in questione è l’insalata che può essere arricchita in modo veramente diverso ogni volta.

Diversi tipi di insalata da poter mangiare cruda, con l’aggiunta di formaggi o di tofu. Si potranno condire con olio EVO e del prelibato aceto di mele, e accompagnare con del pane multi cereali. C’è anche chi ama aggiungere dei semi, come quelli del finocchietto o di sesamo. Un piatto ricco di fibre che aiuta contro la stitichezza e a creare la regolarità al mattino. Il formaggio darebbe le proteine che servono e l’olio EVO un concentrato di grassi buoni e polifenoli utili alla salute.

A questo pasto possiamo aggiungere la frutta di stagione come mele, agrumi, le immancabili banane, ecc. Sembra poi che un bicchiere di vino rosso a pasto non faccia male.

Tuttavia per quanto “mangiare freddo” possa essere un rimedio, gli esperti consigliano per un’alimentazione sana la dieta mediterranea. Uno stile di vita a tavola che ci aiuta a mantenerci in salute, perché molto equilibrato nei suoi vari alimenti che lo compongono. In ogni caso è sempre meglio consultare un medico.

