Accendiamo il computer e siamo lì a navigare in tutta tranquillità tra i siti che ci interessano. Controlliamo i social, la mail e leggiamo le notizie del giorno come facciamo sempre. Quando ad un tratto ecco che vediamo comparire queste piccole finestre in basso a destra dello schermo. Procediamo a chiuderle cliccando sulla classica “x”, ma dopo pochi minuti eccone comparire un’altra. Cosa significa e come possiamo liberarcene?

Questi popup non sono altro che notifiche di qualche sito che vuole disperatamente che ci clicchiamo sopra. Spesso e volentieri non c’è nulla di dannoso, solo pubblicità che porta traffico su quel determinato sito. Andando a visitarlo andremo a contribuire al guadagno per click di quel sito, ma non sempre è così. Quindi è bene sapere come fare per liberarcene definitivamente.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Come rimuovere una volta per tutte quei fastidiosi popup e notifiche sul nostro computer

In un precedente articolo “Attenzione ai nuovi virus su Google Chrome che stanno invadendo i computer di mezzo Mondo” abbiamo approfondito l’argomento. Il problema è che a volte rimuovere un permesso per ricevere notifiche non è sufficiente a farle sparire. Per poterle escludere completamente andrà fatto un passaggio in più.

Ricapitoliamo prima come accedere ai permessi di privacy e sicurezza su Google Chrome. In alto a destra clicchiamo sull’icona dei tre puntini e poi su Impostazioni. Entriamo nella scheda Privacy e Sicurezza e clicchiamo su Impostazioni Sito. Scorrendo verso il basso vedremo la scheda Autorizzazioni e clicchiamo su Notifiche. A questo punto possiamo disattivare completamente il permesso di inviare la richiesta di ricevere le notifiche. Basterà selezionare la voce “Non consentire ai siti di inviare notifiche”, così non rischieremo di cliccare per sbaglio su qualche pagina e dare il permesso.

Solo che questo passaggio non è retroattivo, cioè non elimina i permessi già concessi in precedenza. Scorriamo in basso fino a fine pagina e lì troveremo i siti che possono inviare le notifiche. Alcuni siti avranno il simbolo di una tessera del puzzle di fianco e non possono essere modificati. Sono permessi delle estensioni, in genere di google docs o gmail, non c’è da preoccuparsi. Altri invece avranno i famosi tre puntini verticali di fianco al nome del sito. Clicchiamoci e invece di selezionare la voce “Rimuovi”, clicchiamo su “Blocca”. Così quel sito non potrà più richiederci il permesso di accettare la ricezione delle notifiche.

Mozilla Firefox

Il processo è simile anche per browser come Mozilla Firefox, basta entrare nella sezione Privacy e Sicurezza e poi Permessi. Mentre per Safari si dovrà andare in Preferenze, Siti Web e poi Notifiche.

Ecco allora come rimuovere una volta per tutte quei fastidiosi popup e notifiche sul nostro computer. Facciamo sempre attenzione a non cliccare per sbaglio su nessuna finestra che ci propone di attivare le notifiche. Anche se il più delle volte si tratta di popup innocui potremmo rischiare di infettare il computer con qualche virus.

Approfondimento

Attenzione a non cliccare su questa strana notifica del calendario sul nostro iPhone