Era da fine aprile 2023 che non si vedevano 2 settimane consecutive al ribasso sul Dow Jones. Come anticipato settimana scorsa, quindi, il ribasso non era stato ancora archiviato. E adesso? Come vedremo dall’analisi grafica, potrebbe essersi creata un’occasione di ripartenza al rialzo per i mercati azionari americani nel breve periodo. Nel medio/lungo periodo, invece, c’è ancora spazio per una gamba al ribasso. Andiamo, quindi, a vedere quelli che sono i livelli chiave da monitorare con attenzione nelle prossime sedute.

Occasione di ripartenza al rialzo per i mercati azionari americani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 25 agosto a quota 34.346,90, in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,45%.

Time frame giornaliero

Dopo che l’area di resistenza a 35.414 ha fatto molto bene il proprio dovere, le quotazioni hanno accelerato al ribasso dirigendosi verso il supporto chiave in area 34.007. È questo il livello da monitorare con estrema attenzione nelle prossime sedute. La sua rottura, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 32.300. Il livello, però, con la massima probabilità di dare origine a un’inversione di tendenza potrebbe andare a collocarsi in area 30.700.

Viceversa, la tenuta del supporto in area 34.000 potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe avere un interessante segnale di conferma nel caso di chiusure giornaliere superiori a 34.646.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, potrebbe favorire una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

