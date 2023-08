La settimana appena conclusasi ha visto la Borsa italiana chiudere quattro sedute su cinque al rialzo. Purtroppo la seduta di giovedì è stata di gran lunga la più impattante, con un ribasso dello 0,64%, è ha frenato le velleità dei rialzisti. In questo contesto tra le 40 Blue Chips 19 hanno chiuso la settimana al rialzo e 21 hanno chiuso al ribasso. Nonostante questa indecisione, però, ci sono state azioni che hanno fatto guadagnare più del 5%. Sono state solo 2 e corrispondono a Prysmian e HERA. Andiamo, quindi, ad analizzare le prospettive di medio/lungo periodo per queste azioni. Il risultato di questa analisi sorprenderà molti lettori.

Resistenze importante si avvicinano, ma il futuro per HERA potrebbe essere radioso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 2,748 €, in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

Da alcuni mesi la situazione sul titolo HERA è molto incerta. Le quotazioni, infatti, si stanno muovendo oscillando intorno al livello in area 2,726 €. Questa situazione di incertezza è chiaramente visibile dall’andamento degli indicatori che sono piatti, ovvero non danno alcuna indicazione sulla tendenza in corso.

I livelli da monitorare con attenzione per individuare una possibile partenza direzionale sono 3,042 € e 2,53 €. Nel caso di partenza al rialzo lo scenario più probabile è quello indicato in figura.

Tra le azioni che hanno fatto guadagnare più del 5% questa settimana Prysmian è quella messa peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 36,40 €, in rialzo dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.

La situazione di queste azioni è molto complicata. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione in area 37,31 € dove la probabilità di cambio di tendenza è molto alta. Questo spiega il movimento laterale ormai in corso da febbraio 2023. I livelli all’interno dei quali il movimento si è sviluppato sono individuati da 34,75 € e 37,31 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo Prysmian.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Che fine ha fatto il patrimonio di Robert De Niro dopo il matrimonio: film girati contro la sua volontà e portafoglio immobiliare

Previsioni sui 3 peggiori titoli azionari del Ftse Mib al termine della settimana appena conclusasi