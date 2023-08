L’eredità che lascia l’italiano Toto Cutugno: quanti dischi ha venduto, quanto ha guadagnato, i valori immobiliari

È uno dei cantanti italiani più popolari non solo in patria ma in tutto il Mondo. Alcuni brani hanno fatto record di vendite incredibili e non saranno mai dimenticati. Tutto ciò che c’è da sapere su uno degli italiani più apprezzati all’estero.

Compositore e cantante, tante partecipazioni a Sanremo e collaborazioni importanti come quella con Adriano Celentano. Il suo brano più famoso, L’italiano del 1983 era stato scritto proprio per Celentano che si rifiutò di cantarla. Cutugno la portò a Sanremo e il brano è diventato una hit. Questa canzone ha reso Cutugno immortale, gli ha aperto le porte di numerosi mercati ricchi e produttivi come quello asiatico e sudamericano. È stata la colonna sonora di una generazione intera, poche persone non la sanno canticchiare o non hanno ricordi legati a questo brano.

Ora che Cutugno non c’è più, molti si chiedono se la sua carriera oltre a essere stata ricca di soddisfazioni abbia anche prodotto in fatto di vendite e ricavi. Il suo patrimonio è stimato in 5 milioni di euro. Una domanda sorge spontanea. Risulta che Cutugno nella sua carriera abbia venduto 100 milioni di dischi, ipotizzando 1 euro a copia, i milioni dovrebbero essere 100 e non 5. Da cosa dipende questa discrasia?

Conti che non tornano

L’eredità che lascia l’italiano Toto Cutugno andrà alla moglie Carla e al figlio Nicolò. Il fatto che il patrimonio di Cutugno sia solo di 5 milioni di euro e una voce che circola, anzi l’unica che ha trovato visibilità nelle pagine di internet. Il diretto interessato non ha mai confermato in passato e non ha mai fatto menzione della sua situazione patrimoniale. E da qui le speculazioni. Un’altra star italiana, Patty Pravo, ha avuto meno pudori. Anche lei tra i pochi fortunati artisti riusciti a vendere 100 milioni di dischi ha affermato di aver guadagnato in carriera 100 milioni di euro. Questo grazie ai suoi manager che a un certo punto decisero di lanciarla di Sudamerica e Cina.

Cutugno andava forte in Russia e Giappone, il suo percorso di vendite potrebbe essere considerato simile a quello di Patty Pravo. Al netto di incidenti di percorso o investimenti sbagliati, è logico ipotizzare che la somma di 5 milioni di euro sia irrisoria per Toto Cutugno. Stiamo parlando di un’autentica star famosa in tutti i Continenti, ascoltata e trasmessa in radio ancora oggi. Nessuno si dovrebbe sorprendere se a quel 5 venisse aggiunto uno 0 di fianco.

L’eredità che lascia l’italiano Toto Cutugno e gli amici di quartiere

Cutugno era nato a La Spezia e aveva una vera passione per la Liguria tanto da comprare una casa a San Michele di Pagana, una frazione di Rapallo. Esistono nel web e su Tik Tok dei video in cui il cantautore parla propria dalla sua villa salutando i fan e ringraziandoli per il calore dimostratogli negli anni. Molti di loro sui social hanno palesato la loro delusione per i pochi minuti concessi dalla tv alla notizia della sua scomparsa. Ma anche per il numero esiguo di personalità eccellenti presenti ai suoi funerali. Morandi e Pupo tra i pochi a dargli l’estremo saluto.

La funzione si è tenuta nella parrocchia dei santi Nereo e Achilleo nella chiesa di viale Argonne a Milano. La zona è quella di Acquabella tra il Municipio 3 e 4. Cutugno aveva casa nel quartiere ed era considerato una presenza discreta ma fondamentale perché gli abitanti erano tutti fieri di lui. Non solo fan ma tanti amici, persone comuni quindi, hanno gremito la chiesa e si sono avvicinati per dirgli addio. La sua musica lo farà vivere per sempre nei ricordi di chi si sente un italiano vero.