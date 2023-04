Brembo dopo il +4000% registrato tra la fine del 2008 e il 2017 ha iniziato un percorso sull montagne russe che lo ha portato recentemente a ritoccare i massimi storici. Eppure tutto ciò non è stato ancora sufficiente per far partire una duratura fase rialzista. Tanto che al momento le quotazioni si trovano in una sorta di limbo dove sono lasciate aperte un po’ tutte le possibilità. Quindi, occasione di acquisto in arrivo per le azioni Brembo oppure si stanno preparando per un nuovo ribasso? La risposta al momento non c’è, ma possiamo identificare con elevate probabilità quelli che potrebbero essere i livelli da monitorare con attenzione. Oltre questi, infatti, le quotazioni di Brembo potrebbero scattare senza esitazioni.

I punti di forza e di debolezza

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di fatturato futuro sono state riviste più volte al rialzo. Ciò indica un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo. Analogamente anche le stime degli utili sono state riviste al rialzo.

Non deve sorprendere, quindi, che gli analisti abbiano ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che al momento esprime una sottovalutazione superiore al 17%. Tuttavia, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Dal punto di vista della valutazione, poi, il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Occasione di acquisto in arrivo per le azioni Brembo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 13,33 euro, in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura giornaliera inferiore al massimo storico precedente dopo averne registrato uno nuovo non è proprio un buon segnale. L’impatto negativo di questo segnale, però, non è stato molto importante. Da alcune settimane, infatti, le quotazioni si stanno muovendo in una fase laterale che ha come estremi 13,10 € – 13,72 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe fare direzionalità alle quotazioni di Brembo. I probabili obiettivi in entrambi gli scenari sono indicati sul grafico dalle linee orizzontali rosse.

