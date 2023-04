Ti scordi i nomi e dove hai messo le cose? C’è un alimento che in 3 mesi ti migliora la memoria e il colesterolo. Lo dice la scienza

Quante volte ci blocchiamo, durante un discorso, perché non riusciamo a ricordare il nome di un oggetto o persona. Iniziamo a fare un involontario gioco dei mimi, sperando che l’altro azzecchi quello che volevamo dire. La scienza, per fortuna, ha una soluzione perfetta. Un alimento che migliora la memoria e combatte il colesterolo cattivo. Ecco qual è.

“Come si chiama quel tipo che abbiamo visto l’altra settimana?”. “Hai visto dove ho messo gli occhiali che non mi ricordo più dove li ho appoggiati?”. Quante volte ci sarà capitato di fare queste domande al nostro partner che ci guarda rassegnato, scuotendo la testa.

Per carità. Una volta ogni tanto può capitare, soprattutto quando si è stanchi e non si ha troppa voglia di pensare. Il problema è diverso se, invece, questo fatto inizia a ripetersi con più frequenza. Certo, è un segnale che non andrebbe mai sottovalutato. Se la cosa, infatti, dovesse diventare ripetitiva, ecco quando dovremmo preoccuparci e subito rivolgerci a un medico. E non è un problema solo degli anziani.

Anche chi è giovane potrebbe avere dei vuoti di memoria, ma esistono dei rimedi

La scienza, ad esempio, ha spiegato perché anche a 50 anni si potrebbero avere problemi di memoria e come ridurli. Ebbene, anche tu ti scordi i nomi e dove hai messo le cose? Non devi disperare perché bastano solo 12 settimane per ridurre il problema della memoria che latita e non solo.

Infatti, esiste un alimento che, dai dati emersi durante uno studio inglese, ha portato benefici alla memoria riducendo anche i livelli del colesterolo alto. L’ideale, poi, sarebbe consumarlo insieme a un bicchiere dell’acqua migliore per abbassarlo.

Ecco che cosa dice lo studio medico inglese a proposito di questo alimento prodigioso

Di quale alimento si tratta? I mirtilli rossi. Che si possono comprare freschi, essiccati, secchi, come succo e non solo. In pratica, sono sempre a disposizione, anche se in forme diverse. Anche quelli neri, sia chiaro, sono utili per la memoria. Così come ciliegie, more e lamponi.

Nello specifico, però, i mirtilli rossi sono quelli esaminati dallo studio. Con questi interessanti risultati. Sono stati coinvolte 60 persone che erano in forma, da un punto di vista mentale, in un range di età compreso tra i 50 e gli 80 anni.

A 30 di questi soggetti è stato somministrato, per 12 settimane, ogni giorno, 100 grammi di mirtilli rossi liofilizzati freschi. Ebbene, i ricercatori hanno visto che questi soggetti avevano una memoria, relativa a episodi, decisamente migliore rispetto a chi non ha mangiato i mirtilli rossi. Importante, però, è come assumiamo questi mirtilli.

L’ideale, per i ricercatori, è di mangiarli frullati o crudi. Meglio evitare il succo, magari zuccherato. Come se non bastasse, dalla stessa ricerca è emerso come anche il livello del colesterolo cattivo sia diminuito grazie ai mirtilli rossi. Addirittura, del 9%. Il mirtillo rosso ha anche proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie, in particolare a livello del sistema cardiovascolare e dell’apparato digerente. L’Humanitas ricorda anche che tra i benefici del mirtillo rosso c’è quello di combattere le infezioni delle vie urinarie