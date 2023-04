Si sa, la Borsa è un ambiente cinico dove ogni notizia, anche la più drammatica viene cavalcata al rialzo o al ribasso senza lasciare troppo spazio ai sentimenti. Non fa eccezione la notizia sui malanni del Cavaliere. Come stanno reagendo le azioni MFE alle notizie sulla salute di Silvio Berlusconi? Speculando su possibili operazioni straordinarie sul titolo, le quotazioni di MFE sono scattate al rialzo, ma non bisogna entusiasmarsi troppo. Come vedremo, infatti, alla chiusura settimanale nulla è cambiato rispetto a quanto il grafico ci sta dicendo da mesi.

I motivi per comprare o per vendere le azioni dell’azienda media

A prescindere dei meri motivi speculativi, con un rapporto prezzo/utili pari a circa 8, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Al momento non è stato ancora deliberato il dividendo per il 2023, ma storicamente il rendimento offerto dal titolo è sempre stato molto elevato. Qualora venisse confermato quello del 2022 (0,05 €), infatti, il rendimento del dividendo MFE sarebbe superiore al 7%.

Tra i punti deboli c’è il fatto che, secondo gli analisti, le prospettive di crescita sono molto deboli. Infatti, secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.

Tutto questo si traduce in una raccomandazione media sul titolo che è negativa. La maggioranza degli analisti, infatti, ha un parere negativo sul titolo, raccomandando Sell o Reduce. Il prezzo obiettivo medio, quindi, esprime una sopravvalutazione del 10% circa.

Come stanno reagendo le azioni MFE alle notizie sulla salute di Silvio Berlusconi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 6 aprile a quota 0,68 €, in rialzo del 3,66% rispetto alla seduta precedente.

L’analisi grafica si può riassume semplicemente come segue. Da inizio 2023 le quotazioni di MFE B si stanno muovendo all’interno di un trading range individuato dai livelli 0,5498 € – 0,7115 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe fare scattare una nuova fase direzione che al rialzo potrebbe avere gli obiettivi indicati in figura.

