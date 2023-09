Man mano che seguono i giorni, il ribasso iniziato ad agosto assume sempre più spessore e incide negativamente sulla struttura dei grafici di lungo termine. Tutto il movimento ribassista per il momento è avvenuto nel modo e nei termini che fanno ritenere che dovrebbe rappresentare un’occasione di acquisto. Quali sono le nostre attuali idee operative? Come regolarsi? Obiettivi ribassisti raggiunti per i mercati azionari: e ora?

I movimenti dei grafici parlano

Di seguito le aree di prezzo che riteniamo possano rappresentare il target del ribasso:

Dax Future

15.130/15.018

Eurostoxx Future

4.000/3.969

Ftse Mib Future

27.500/27.200

S&P500

4.230/4.117.

Durante la discesa che ha visto susseguirsi anche importanti falsi segnali rialzisti, la struttura dei grafici e gli swing che si sono formati continuano a far pensare che il movimento sia di breve termine.

Oltre al prezzo raggiunto poi stiamo entrando in una finestra ciclica 29 settembre/10 ottobre dove in passato l’80% dei movimenti ribassisti iniziati fra agosto e inizio settembre sono stati stoppati.

Abbiamo quindi probabilità elevate che possa accadere anche questa volta.

Il motivo di questa supposizione è semplice:

man mano che i prezzi sonso scesi le medie a 200/400 e 600 settate sui time farme di breve termine continuano a rimanere impostate al rialzo e non si è ravvisato alcun cambio di velocità, quindi non ci sono divergenze negative.

Pra però siamo giunti in un punto dove un’uteriore disscesa potrebbe cambiare le carte in tavola e far incrinare i grafici di lungo termine. Sono questi giorni importanti.

Obiettivi ribassisti raggiunti per i mercati azionari: i livelli di breve termine

Alla chiusura della seduta del 27 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.347

Eurostoxx Future

4.157

Ftse Mib Future

28.058

S&P500

4.274,51.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta del 28 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.434

Eurostoxx Future

4.180

Ftse Mib Future

28.265

S&P500

4.293.

Domani scadrà un setup. Il emse dis ettembre si appresta a chiudere con swing negativo. SE entro pochi giorni i prezzi bon si poertannos taibilmente al rialzo, inzieremo a ragionare su un ulteruroe ribasso del 10/15% fino al setyp rosso del 30 novembre. Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse ecco quanto diventano 10.000 euro investiti in BOT a 3, 6 e 12 mesi