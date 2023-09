Tutti pazzi per i jeans boho: ecco dove trovare modelli favolosi a poco prezzo e come abbinarli

Lo stile boho chic, ispirato alla cultura degli anni ’60 e ’70, torna sulla cresta dell’onda. Ma dove puoi trovare i modelli di jeans più trendy a poco prezzo? Scopri anche come abbinarli.

Ci sono dei capi di abbigliamento che proprio non possono mancare nel nostro guardaroba. Come afferma lo stilista Giorgio Armani, giacca, camicia, t-shirt basic, tailleur pantalone e cappotto lungo sono dei must have da tenere sempre a portata di mano e che possono essere usati tutti i giorni.

Anche il jeans è un capo base perfetto in ogni stagione e che sta bene proprio a tutte. Basta trovare il modello giusto.

Ad esempio, se hai i fianchi larghi prediligi il bootcut jeans. Un modello aderente sui fianchi ma che si allarga dal ginocchio in giù. Se, invece, vuoi slanciare la gamba, allora, scegli un jeans a vita alta e dal taglio dritto.

Tutti pazzi per i jeans boho: ecco come abbinarli

Sta tornando di moda ed è stato il protagonista di molte passerelle, il jeans boho ispirato allo stile bohémien. Una tendenza che guarda alla moda hippie degli anni ‘60 e ’70. Sinonimo di leggerezza e libertà, lo stile boho non è necessariamente colorato, eccessivo e stravagante. Ma jeans, gonne, vestiti sono il risultato di una perfetta combinazione tra romanticismo e originalità.

Non solo in autunno e in inverno, lo stile boho sarà il protagonista anche della prossima estate.

Pantaloni svasati con stampa floreale, quelli a zampa di elefante a vita bassa o alta, modelli color pastello o dal finish sfumato. Gli stilisti si sono davvero divertiti a giocare con nuance e trame diverse.

Ma come puoi abbinare questo modello? I jeans boho stanno bene su tutto. Una camicia bianca, un maglione o una felpa corta in vita, una blusa trasparente. E le scarpe? Anche in questo caso non avrai problemi. Sneakers, anfibi, scarpe con plateaux e stivali con il tacco alto.

Dove trovare prezzi convenienti

Tutti pazzi per i jeans boho, ma non c’è bisogno di spendere una fortuna per acquistare questo modello. Se vuoi risparmiare puoi dare un’occhiata negli store online. Ad esempio, sul sito Temu ci sono molti modelli anche a meno di 20 euro.

Se vuoi essere alla moda il sito di Etsy può esserti d’aiuto. Qui potrai trovare dei jeans favolosi a meno di 50 euro.