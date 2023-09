Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse ecco quanto diventano 10.000 euro investiti in BOT a 3, 6 e 12 mesi 

Hai dei soldi sul conto da investire, magari 10.000 euro? Ecco quanto rendono i BOT a 3, 6 e 12 mesi dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse della BCE

La Banca Centrale Europea (BCE) ha sorpreso i mercati con un nuovo aumento dei tassi di interesse dello 0,25% a settembre 2023. Così adesso gli interessi per le operazioni di rifinanziamento principale sono al 4,5%. Si tratta della decima stretta monetaria da luglio 2022, motivata dalla necessità di contrastare l’inflazione, che ha raggiunto il 5,6% nell’area euro. Questa decisione ha avuto effetti significativi sui rendimenti delle obbligazioni, compresi i titoli di Stato italiani, come i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT). Ma cosa significa per gli investitori? E come si può sfruttare questa opportunità per ottenere maggiori guadagni?

Perché influenzano i rendimenti delle obbligazioni

Il tasso di interesse è il costo del denaro. Quando aumenta, il denaro diventa più caro da prestare e da restituire. Questo implica che le obbligazioni già emesse, che pagano una cedola fissa, diventano meno attraenti rispetto a quelle nuove, che offrono un rendimento maggiore. Di conseguenza, il prezzo delle obbligazioni già emesse tende a scendere, mentre il loro rendimento sale. Più il prezzo scende, più il rendimento sale. Il rendimento è quindi inversamente proporzionale al prezzo.

I BOT sono titoli di Stato a breve termine, che hanno una durata da 3 a 12 mesi. Sono emessi a sconto, cioè a un prezzo inferiore al valore nominale, e non pagano cedole. Il loro rendimento è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. Quindi non hanno cedole. Dopo l’aumento dei tassi della BCE, i BOT hanno visto salire i loro rendimenti.

Dopo l’ultimo aumento dei tassi ecco quanto rendono i BOT a 3, 6 e 12 mesi

Ma quanto rende adesso investire nei Buoni ordinari del Tesoro dopo l’ultimo aumento del costo del denaro? Scopriamo quanto rendono adesso 10.000 euro investiti in BOT con scadenze a 3, 6 e 12 mesi.

BOT scadenza dicembre 2023 (ISIN: IT0005523854), ha una durata residua di 3 mesi Al momento della stesura di questo articolo il prezzo era di 99,1 centesimi. Investendo 10.000 euro si otterrà a scadenza un guadagno di 63 euro al netto di tassazione e commissioni.

Il Buono ordinario del Tesoro con scadenza aprile 2024 (ISIN: IT0005542516) ha una durata residua di 6 mesi. Al momento della stesura di questo articolo il prezzo era di 97,8 centesimi. Investendo 10.000 euro si otterrà a scadenza un guadagno di 168 euro al netto di tassazione e commissioni.

Infine il BOT scadenza settembre 2024 (ISIN: IT0005561458) ha una durata di 12 mesi. Al momento della stesura di questo articolo il prezzo era di 96,2 centesimi. Investendo 10.000 euro si otterrà a scadenza un guadagno di 296 euro al netto di tassazione e commissioni.

Cosa accadrà adesso ai rendimenti

Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse probabilmente la BCE non aumenterà più il costo del denaro fino alla fine dell’anno. Questa è l’ipotesi della maggior parte degli analisti. Tuttavia gli effetti di questo aumento saranno più marcati proprio nei prossimi mesi con l’emissione dei nuovi titoli di Stato. I rendimenti cresceranno e faranno aumentare i livelli attuali già alti. Chi volesse garantirsi questi redimenti a lungo, può puntare su un BTP che offre una rendita certa quasi del 4% netto per i prossimi 10 anni.