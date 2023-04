Lavare giubbotti e piumini in lavatrice e averli belli gonfi dopo l’asciugatura: premi questo pulsante per un risultato perfetto

Si possono lavare i piumini in lavatrice senza rischiare di rovinarli? È una domanda che ti fai spesso quando hai voglia di dare una rinfrescatina al tuo capospalla o quando è il momento di riporlo nell’armadio. Lavarlo in casa è una gran comodità che ti permette di risparmiare i soldi della lavanderia. Ma come fare senza combinare guai? Quali prodotti e quali programmi usare? Andiamo a scoprirlo.

Con il cambio di stagione arriva il momento di lavare i capi invernali che vanno riposti nell’armadio. Come decidere se rivolgerti a una tintoria o provare un lavaggio in lavatrice? Il primo passaggio da fare è quello di controllare l’etichetta del capo, che ti fornisce tutte le informazioni necessarie. Se c’è il simbolo della vaschetta con l’indicazione della temperatura, allora puoi lavarlo in lavatrice alla temperatura indicata. Se nella vaschetta compare una manina, allora il capo si può lavare solo a mano. Se la vaschetta è sbarrata, devi rivolgerti a una lavanderia.

Prima del lavaggio

Prima di iniziare il lavaggio assicurati che non ci siano macchie. Nel caso, strofina la parte interessata con qualche goccia di sapone liquido e lascia agire per pochi minuti. Poi svuota le tasche e rimuovi le parti in pelliccia o in pelle. Infine chiudi le zip e capovolgi il capo per lavarlo a rovescio.

È questo il pulsante da premere per lavare giubbotti e piumini in lavatrice

Ora è il momento di scegliere il detergente. Puoi usarne uno liquido con formulazione delicata, soprattutto se il giubbotto è in piuma d’oca. Evita di usare l’ammorbidente, che potrebbe rimanere all’interno delle fibre dell’imbottitura o alterare le qualità di impermeabilità del tessuto. Imposta il programma della lavatrice scegliendone uno con una temperatura di 30° o 40°, secondo le indicazioni dell’etichetta, e che duri almeno 40 minuti.

Lava un solo capo per volta per evitare la formazione di antiestetiche pieghe difficili da eliminare. Ora è il momento di impostare il pulsante che garantisce un risultato perfetto, la centrifuga. Se non ci sono controindicazioni in etichetta, imposta la centrifuga a 1.200 giri, in modo che non rimanga acqua nell’imbottitura del capo. In questo modo si asciugherà rapidamente e tornerà più facilmente bello gonfio.

Asciugatura

Lavare giubbotti e piumini in lavatrice è stato un gioco da ragazzi, ma ora bisogna asciugarli. Come fare? Qual è il sistema migliore? Sarebbe preferibile usare l’asciugatrice che garantisce l’eliminazione di ogni traccia di umidità. Asciuga un capo per volta e imposta un programma delicato e l’asciugatura a tempo. Basteranno da 50 a 60 minuti.

In assenza dell’asciugatrice stendi il capo orizzontalmente, per evitare che l’imbottitura scivoli verso il basso, e ponilo lontano da fonti di calore. Quando è asciutto, capovolgi il piumino e scuotilo vigorosamente per ridistribuire le piume interne. Poi posalo su un piano orizzontale e stropiccialo con le mani, stringendolo dai lati verso il centro. Ripeti la stessa operazione sulle maniche. Prima di riporlo nell’armadio, lascialo all’aria aperta su una gruccia in modo che la piuma riprenda forma e volume.