Il successo del BTp Italia relativo a maggio ha evidenziato che gli italiani sono ancora disposti a investire nello Stato. Nel 2020 il Tesoro ha raccolto circa 280 miliardi di euro, contro i 200 dello stesso periodo nel 2019. In questo momento ci sono in Italia circa 1400 miliardi tenuti sui conti correnti degli italiani. BTp Futura rappresenta il nuovo incentivo a investire la liquidità degli italiani. In questo momento circa il 3,7% del debito italiano pe detenuto da famiglie e imprese, rispetto l 2018 questo dato è in calo solo dello 0,2%. Gli analisti prevendono che questa percentuale potrebbe aumentare nei prossimi mesi grazie a questo nuovo BTp.

BTp Futura: come funziona.

Il BTp Futura rappresenta il nuovo incentivo a investire la liquidità degli italiani. Il Tesoro ha deciso dopo il successo dell’ultimo BTp di offrire un nuovo Buono del Tesoro Poliennale. BTp Futura potrebbe essere uno strumento finanziario molto interessante da avere nel proprio portafoglio. La durata dovrebbe essere intorno agli 8/10 anni e non dipenderà dalle variazioni del costo della vita. Ci sarà un premio fedeltà per chi lo acquisterà in fase di sottoscrizione, in questo caso tra il 6 e il 10 luglio e lo mantiene fino a scadenza. Il premio oscillerà tra l’1% e il 3% a secondo del tasso di crescita del Pil nominale in Italia. La terza caratteristica è la cedola variabile che sarà solo crescente. Questo perché il Tesoro vuole che gli acquirenti del BTp lo mantengano fino a scadenza.

La finalità di questo nuovo Buono serve per far fronte ai costi causati dalla pandemia e per aiutare l’economia italiana a ripartire. In questo momento questo strumento finanziario rappresenta una buona occasione per gli italiani alla ricerca di un investimento sicuro. La cedola crescente il rendimento molto generoso rappresentano praticamente un guadagno senza rischi.