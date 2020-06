I prodotti top al mondo 2020 per ogni tipo di capello . Il mercato globale per la cura dei capelli comprende non meno di 12.000 diverse referenze e vale oltre 92,5 miliardi di dollari quest’anno. E l’interesse dei clienti non è sceso neanche nei momenti più duri della pandemia. Che è anzi stata sfruttata per decidere qualche cambiamento nell’hair look in vista della Fase 2. Anzi, tra febbraio e aprile 2020, questa categoria ha festeggiato una crescita fino al 71%.

I prodotti top al mondo 2020 per ogni tipo di capello

Ecco i migliori prodotti al mondo, suddivisi per tipologie di capello, secondo gli operatori del settore ma anche gli utenti finali che ne hanno testato (in testa) la bontà. Si ordinano dal divano e casa, risparmiando tempo e denaro, grazie agli sconti che molte maison offrono ai loro ‘addict’.

Il biondo da illuminare e nutrire

I prodotti più cliccati per chi ha i capelli biondi, che si devono illuminare e nutrire di frequente, sono lo Shampoo L’Oreal Professional Expert Blondifier Gloss Shampoo, che migliora la lucentezza grazie ai polifenoli. Il balsamo più apprezzato è il Testanera Professional Blond Keratin Restore Blonding Cleansing. La maschera più amata è la Blond Absolute Ultra Violet di Kerastase, che aveva già polverizzato tutti i record nel 2019.

I capelli scuri e secchi, da domare

Per chi deve continuamente idratare, il Bain Micellaire Riche Aromatic e la maschera Elixir Ultime di Kerastase. Il balsamo super idratante firmato Verb. Per chi ha pazienza di cercare sul web, è top anche lo shampoo Selial all’argan con la relativa maschera, prodotti da una spendida azienda veneta.

I brand continentali, specialisti del volume

I capelli sottili hanno bisogno di volume. E Pantene Pro-V’s Volume & Hair Boost è quello che ci vuole. Abbinato al balsamo Wella System Professional Volumize Leave-in, formulato per dare spessore senza appesantire. La maschera da non perdere è Show Beauty’s Pure Moisture Treatment, al tartufo bianco.

La cura miracolosa per i capelli danneggiati

Troppe tinture, troppe meches in tinte pazze. Oppure, per lui, troppo sole e troppo vento in barca. Per riparare i capelli danneggiati, lo shampoo numero uno è quello di Maria Nila’s Head & Hair Heal, perfetto anche per lenire arrossamenti e migliorare la crescita. Mentre il balsamo miracoloso è Wen di Chaz Dean’s Sweet Almond Mint Cleansing conditioner, che rinfresca e idrata. Amatissima anche la maschera Original di Orofluido.