Il BTP Italia, il cosiddetto titolo di Stato patriottico, è stato offerto in collocamento ai risparmiatori privati dal 18 al 20 maggio. Ha avuto un grande successo, tanto è vero che ha registrato sottoscrizioni da parte di risparmiatori privati per 14 miliardi. Se per qualsiasi motivo non hai avuto la possibilità di sottoscriverlo, di seguito ti riveliamo come acquistare il BTP Italia se te lo sei perso in collocamento.

Le caratteristiche del BTP Italia

Riportiamo brevemente le caratteristiche del BTP Italia (Isin: IT0005410912). Il Buono del Tesoro Poliennale è stato offerte in sottoscrizione tra il 18 e il 20 maggio. Il 29 maggio è andato in quotazione sul mercato MOT, il mercato obbligazionario telematico di Borsa italiana.

Il BTP Italia ha una durata di 5 anni e scade il 26 maggio del 2025. Annualmente distribuisce una cedola del’1,4% lordo. La cedola è legata all’andamento dell’inflazione in Italia. Se questa sale oltre un certo livello la cedola diventa più ricca.

Come acquistare il BTP Italia se te lo sei perso in collocamento

Come già accennato il BTP Italia è quotato dal 29 maggio sul mercato quindi è possibile acquistarlo esattamente come un qualsiasi altro titolo di Stato. Se hai accesso alla tua banca online, lo puoi acquistare via Internet. Probabilmente attraverso la piattaforma di trading che trovi sul sito del tuo istituto bancario. Nel caso che tu non accedessi online alla tua banca, puoi chiedere l’acquisto del BTP allo sportello bancario della tua agenzia.

Può essere comprato e venduto liberamente sul mercato

È utile ricordare che nonostante la durata di 5 anni, una volta acquistato il titolo non sei obbligato a detenerlo fino a scadenza. Così come lo puoi acquistare sul mercato, nella stessa maniera lo puoi vendere in qualsiasi momento. Quindi se tra due anni avessi necessità di alienare il BTP, lo potresti vendere sul mercato incassando il prezzo vigente in quel momento. All’atto della vendita acquisiresti anche gli interessi maturati fino ad allora.

Il quantitativo minimo di acquisto sono 1000 euro nominali. Acquistandolo al prezzo di venerdì 5 giugno si sarebbero pagato 101,6 centesimi (pari a 1016 euro). A questo prezzo, mantenendolo fino a scadenza, il rendimento minimo sarebbe l’1,1% annuo lordo.