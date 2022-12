Nuovo anno più ricchi di 500 euro al mese: come garantirsi un’entrata extra con pochi soldi o quasi

Avere una rendita mensile di 500 euro al mese può rivelarsi meno complicato del previsto. Nelle righe seguenti scopriremo come potere ottenere questa cifra in modo sicuro e continuativo.

Oggi molti italiani si accontenterebbero di avere 1.000 euro al mese, ma anche 500 euro non sarebbero male. Tuttavia, avere una rendita di 500 euro al mese non è cosi impossibile. Molti potrebbero averla ma non conoscono la strategia per arrivare a questo obiettivo. E allora andiamo a scoprire come a partire da gennaio si potrebbe riuscire ad avere una rendita di 500 euro al mese.

Nuovo anno più ricchi di 500 euro al mese: facciamo due calcoli

Fare lavorare il denaro al posto nostro è la prima regola che ogni persona ricca ha messo in pratica in maniera consapevole o inconsapevole. Si può fare lavorare il denaro proprio oppure quello di altri. Analizziamo le 3 strategie che prendono in considerazione entrambe le possibilità.

Prima di tutto, facciamo 2 calcoli. Per avere una rendita di 500 euro al mese occorre avere una entrata annuale di 6.000 euro. Investire del denaro in strumenti finanziari che fruttano interessi è una possibilità per ottenere un rendimento annuale. Ma quanto capitale occorre investire per avere una rendita di 6.000 euro all’anno? Dipende dallo strumento finanziario. Il mercato offre una grande varietà di possibili investimenti. Volendo soffermarsi su quelli più sicuri, allora potremmo investire in titoli di Stato, buoni postali oppure conti di deposito.

La strategia per avere una rendita mensile di 500 euro al mese

Immaginiamo di investire nei conti di deposito. Puntando per 12 mesi su quello che offre il rendimento maggiore al momento dell’analisi, si possono ottenere 6.000 euro con 290.000 euro. Ma se il periodo di investimento nel conto di deposito è di 36 mesi, allora il capitale necessario scende a 230.000 euro. Una bella cifra, ma tutto sommato non un enorme capitale.

Una seconda strategia è quella di acquistare un appartamento e metterlo a reddito, ovvero affittarlo. In questo caso la cifra da investire potrebbe essere anche minore. Infatti per ottenere un affitto di 500 euro netti al mese occorre locare l’immobile almeno a 600 euro al mese. Questo importo al netto della cedolare secca sugli affitti darà 500 euro netti. Affittando un bilocale in un’area urbana si possono ottenere 600 euro mensili. Nelle grandi città anche con un monolocale. Per acquistare queste tipologie di immobile spesso bastano meno di 150.000 euro, a volte anche meno di 100.000 euro.

La soluzione per chi non ha sufficiente capitale di partenza

Non molti hanno 230.000 euro da investire e non tutti ne hanno 100.000. Per avere una rendita partendo da un piccolissimo capitale ed essere nel nuovo anno più ricchi come fare? La terza strategia si basa sull’usare i soldi degli altri, ovvero quelli della banca. Si può acquistare una casa col mutuo, magari un monolocale all’asta, per pagarlo poco. Con parte dell’affitto si ripaga la rata del prestito immobiliare e il resto è guadagno. Magari non si avrà una rendita di 500 euro al mese, ma si avrà comunque una entrata mensile.