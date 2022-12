Il sorprendente messaggio delle stelle: ecco chi sarà il segno più fortunato e felice di Capodanno

Se Ariete e Toro sono stati segni del 2022 e il Sagittario promette di essere il trionfatore 2023, chi salirà sul carro dei vincitori a Capodanno? La risposta la troveranno i nostri Lettori in questo articolo, che svelerà anche dei retroscena abbastanza curiosi proprio sul segno che dominerà nella notte dei fuochi d’artificio.

Prendendo ovviamente tutto col beneficio di inventario, visto che l’oroscopo non è una realtà scientifica, ma la proiezione astrale, segno per segno. E se ci sono segni come il Cancro che sta andando sulle montagne russe da qualche settimana, a proposito di brividi ed ebrezza, ecco quali saranno i più fortunati nella notte di San Silvestro. Con Venere che si allineerà a Giove e Marte, portando tutto il suo fascino. Vale allora la pena di festeggiare, magari con i cocktail più famosi e apprezzati de Mondo.

Nonostante il grigiore invernale ecco splendere la luce sui Pesci

Il cielo grigio che contraddistingue buona parte dell’Italia sembra non riguardare assolutamente il segno dei Pesci. Splenderà infatti la luce sui fortunati che appartengono a questo segno zodiacale e che dal 29 dicembre al 31 potranno vivere delle emozioni davvero intense. Ma attenzione che potrebbe essere un semplice anticipo della strada dorata che potrebbe accompagnare i Pesci almeno per l’inizio del 2023. Per coloro però che stanno progettando un viaggio romantico proprio nelle ultime ore di quest’anno, sembra proprio il momento giusto. Magari andando alla scoperta di un paio di città sorprendenti e che potrebbero culminare il momento romantico dei pesci e del loro partner.

Il sorprendente messaggio delle stelle: ecco chi sarà il segno più fortunato ma anche romantico ed energico

Quello che sorprende leggendo l’oroscopo dei Pesci nelle ultime ore di questo 2022 è l’energia, unita al romanticismo. Abbiamo appena detto che sembra il momento giusto per un viaggio speciale, ma attenzione che il dovuto e voluto relax, avrà l’effetto di un carica batterie. Ci sono tantissimi pensieri nella testa dei Pesci, altrettanti progetti e idee per l’anno nuovo. Se l’apparenza sembra mostrare indecisione è solo dovuta al fatto che i Pesci vogliono centrare il bersaglio al primo colpo.

Gli influssi dei pianeti

Giove e Marte appoggeranno in pieno qualsiasi azione volta a migliorare la carriera e a cercare di avere successo in campo finanziario. Proprio per questo motivo la fine anno arriva giusta per ricaricare le pile, fare benzina e ripartire col piglio giusto nel 2023. Il sorprendente messaggio delle stelle: ecco chi sarà il segno più fortunato e felice di Capodanno, tra botti e fortuna!