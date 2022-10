Nuovo aggiornamento algoritmo Instagram e gli effetti sul calo della copertura

Sono tre gli effetti registrati sul calo copertura sul nuovo aggiornamento algoritmo Instagram. Il passo più importante, poi, è rimediare e aumentare le visualizzazioni. A volte, molte aziende e creator su Instagram, riconoscono alcuni effetti negativi sulla copertura dei contenuti pubblicati. Questo succede spesso dopo un aggiornamento dell’algoritmo.

Gli effetti del nuovo aggiornamento dell’algoritmo Instagram comprendono sia i post, che i reels e le storie. Molti, infatti, hanno notato un calo di visualizzazioni proprio per le storie, nonostante sono uno dei formati più performanti del social media. La bassa copertura non si verifica sempre poiché ci sono dei rimedi che aiutano ad aumentare le visualizzazioni. Ma dato che ogni giorno l’algoritmo di Instagram cambia di continuo, è importante aggiornarsi e adattarsi.

Quando il calo è prolungato è necessario preoccuparsi. Sicuramente la copertura cambia per profili, fattori e settori diversi. Ma – bisogna preoccuparsi nel momento in cui si hanno fino a 5000 follow e meno del 50% vede i contenuti. Oppure da 5000 a 9000, sotto il 30/40% visualizza. Invece, sopra i 10000, occorre preoccuparsi se le visualizzazioni sono circa sotto il 30% del totale dei seguaci.

Quello che cercheremo di comprendere oggi è cosa sta succedendo all’algoritmo di Instagram e come riuscire a sfruttarlo al meglio. Dunque, ora approfondiamo tutto sul nuovo aggiornamento algoritmo Instagram.

Oggi non ci serve sapere come vedere i mi piace che le persone mettono sul social: problema comune ma non troppo, quanto, quello che affronteremo oggi, il quale sta devastando sia aziende che creator.

Quindi, è arrivato un ulteriore e nuovo aggiornamento algoritmo Instagram da poco: ci facciamo cogliere inaspettati? Assolutamente no! Aziende e creator non ne possono più di cambiamenti continui. Ma tanti si stanno adattando per recuperare le visualizzazioni. Quali sono gli effetti sulla copertura? Vediamone 3 ma c’è molto altro…

Nuovo aggiornamento algoritmo Instagram e le novità da sapere assolutamente

Da un po’ di tempo, Instagram continua ad aggiornare e cambiare l’algoritmo continuamente. Queste continue modifiche hanno portato un calo significativo sulla copertura con i seguenti effetti:

alcune storie hanno un numero alto di visualizzazioni e altre nemmeno una;

la copertura dei post è così diversa di volta in volta che è difficile fare previsioni;

la copertura generica ha alti e bassi di continuo.

Dunque, è difficile lavorare sul social network con questa situazione. Quali sono i rimedi?

Rimedi

Un post interattivo, che sia in forma di storie o Reels, è un valido rimedio contro il calo copertura. Chiedere feedback nelle storie è altrettanto importante da fare sempre non solo quando si verifica un nuovo aggiornamento algoritmo Instagram.

Pubblicare con adesivi che generano interazioni è un ottimo modo per aumentare le visualizzazioni. Analizzare i dati e capire dove c’è il calo è la cosa migliore poiché si possono riproporre i format che funzionano.

Un consiglio per aumentare le visualizzazioni

L’alta concorrenza ha devastato ancora di più i vari profili aziendali e dei creator. Si perché da quando i Reels hanno dato spazio a più persone di farsi notare, questi profili massicci hanno portato più competitività e concorrenza. Ma per vincere contro l’algoritmo Instagram si può pubblicare un gioco interessante da fare con la propria community. L’aumento delle interazioni è il risultato finale.

Si tratta di un gioco utile in forma di storia, post o Reels, per aumentare copertura ma anche i follower e le relative visualizzazioni. Di conseguenza, capire i contenuti che piacciono di più. Il funzionamento è facile: occorre far mettere il “mi piace” al post e far scrivere nel commento tutti la stessa frase del tipo “lottiamo insieme contro l’algoritmo Instagram”. Nel post è opportuno chiedere ai fan anche di condividere, in modo tale che parte una catena di mi piace e commenti.