Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati, la malattia e la sofferenza

Solo lo scorso agosto i cronisti più acuti fiutano il fattaccio e lanciano la notizia di una presunta crisi tra i due. Ma Amendola smentisce categoricamente mentre Francesca mantiene il silenzio. Purtroppo la notizia, a distanza di qualche mese, si rivela fondata e pare ufficiale. I due attori, simbolo di longevità relazionale e sentimentale nel mondo dello spettacolo, non sarebbero più insieme. Da tempo in realtà pare Claudio viva in un’altra abitazione. Una separazione che percepiamo sofferta da ambo le parti, sebbene consensuale (da quel che si dice). Senza liti pubbliche a suon di scandalo mediatico, ma con l’uso della ragione nel totale riserbo su ogni tappa del triste epilogo.

La malattia di Francesca

Tra i due l’amore nasce 25 anni fa, una relazione che se sigillata dal matrimonio (che poi arriva nel 2010) sarebbe al nastro d’argento. E invece, nonostante i tentativi di salvare la barca, va giù a picco. Non sono noti i motivi e non risultano dichiarazioni ufficiali in merito se non il dato che Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero lasciati. Negli ultimi anni Francesca convive con una malattia cronica: la cistite interstiziale. Patologia che riguarderebbe la vescica, provocherebbe molto dolore e andrebbe a compromettere le funzioni vescicali. Pare anche possa comportare di riflesso disturbi psicologici ed eventualmente intaccare la dimensione più intima e fisica nell’ambito di una coppia. Della sua malattia Francesca Neri parla in un libro autobiografico.

Nell’ambito di questa dimensione difficile di vita, pare Amendola sia particolarmente vicino a Francesca Neri e lei stessa lo ammette. Alcuni rumors riferiscono anche che lei più volte avrebbe suggerito a marito e figlio di allontanarsi da lei per non vivere il suo continuo stato di sofferenza.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati dopo 12 anni di matrimonio

Lo scambio delle fedi avviene nel lontano 2010. Una decisione ponderata e che giunge dopo 13 anni di amore e fedeltà. I due sono genitori di Rocco, oggi poco più che ventenne, unico figlio per lei e terzogenito per lui, che ha altri due figli dalla precedente relazione. La separazione sarebbe seguita da avvocati e quindi ci sarebbe già un accordo. Pare che Amendola verserà una quota di mantenimento a Francesca e anche la sfera economica relativa al figlio spetterebbe a lui. L’uso del condizionale tuttavia è d’obbligo, trattandosi di dinamiche intime e delicate. A Francesca rimarrebbe anche la casa dove vive tuttora. Un piccolo lutto, una faccenda che dispiace nel mondo del cinema e della recitazione made in Italy.