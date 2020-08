Unioncamere ha aggiornato il modello di previsione dei fabbisogni occupazionali. Si prospettano nuovi posti di lavoro per 2,5 milioni per i prossimi 5 anni per sostituire chi ha raggiunto l’età di pensionamento o per altre cause. I settori privati dovranno assumere tra 1,2 e 2 milioni di unità mentre il settore pubblico 720mila lavoratori. Per quanto concerne il fabbisogno di lavoratori autonomi nel prossimo quinquennio si stimano tra 400mila e 600mila unità.

Dove la quota maggiore di occupati in futuro

Il Nord Ovest ha la necessità di fare turnover del personale per circa 600mila 844mila unità. Segue Nord Est con 492mila – 665mila unità, il Sud con 500mila – 661mila unità e infine le regioni del Centro 361mila – 527mila unità.

Il biennio nefasto 2020-2021

L’emergenza sanitaria per il coronavirus per il corrente anno e il prossimo ha messo in crisi tutti. Le tendenze per il triennio 200-2024 sono diverse con l’ipotesi di un rimbalzo dell’economia. Tra il 2020 e il 2021 i settori privati e la pubblica amministrazione hanno bisogno di un fabbisogno occupazionale di 272mila-799mila unità. Il settore salute richiede il maggiore fabbisogno, seguono altri servizi pubblici e privati, formazione e cultura. Il settore pubblico per il 46% ha necessità di trovare nuova forza lavoro per sostituire chi va in pensione.

Purtroppo c’è una brutta notizia per quanti aspirano a trovare lavoro in determinati settori. Parliamo del settore commercio e turismo, legno e arredo, moda, finanza e consulenza.

Cosa succederà nel triennio 2022-2024

In questo arco di tempo l’aumento occupazionale riguarderà per lo più i dipendenti privati con 355mila occupati mentre per i lavoratori autonomi si prevede un incremento di 80mila unità. Unioncamere ha stimato per il comparto pubblico circa 21mila lavoratori. In questo periodo l’economia italiana dovrebbe riprendere quota e il periodo di crisi per l’emergenza del coronavirus messa alle spalle. Speriamo che la prospettiva di nuovi posti di lavoro per 2,5 milioni per i prossimi 5 anni si avveri.