Una sottovalutazione del 55% potrebbe non essere un buon motivo per comprare subito questo titolo azionario che solo nell’ultimo anno si è svegliato dal torpore che la caratterizzava. Nel calcolare la performance di Mondo TV, infatti, se si considera solo l’ultimo anno è stata del +68% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 21%. Se, invece, si allunga l’orizzonte temporale ai 3 e 5 anni il titolo ha sempre fatto peggio. Emblematico è il caso della performance sugli ultimi cinque anni che è stata negativa per il 27%, mentre il settore di riferimento ha guadagnato il127%.

Guardando alla valutazione di Mondo ci sono ampi spazi di apprezzamento anche se non mancano le contraddizioni tra i vari giudizi. Ad esempio gli analisti che coprono il titolo lo vedono sottovalutato del 50% circa, ma il consenso medio è Underperform.

Confrontando, poi, il fair value con le quotazioni attuali la sottovalutazione è del 55%.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una crescita delle azioni Mondo TV, ma bisogna aspettare il momento e il livello giusto per entrare al rialzo.

Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 1,81€ in rialzo dello 0,22%.

Che il titolo non vada comprato subito è evidente da qualunque grafico si vada ad analizzare. Sul time frame giornaliero la proiezione in corso è ribassista; sul settimanale basta una chiusura di settimana sotto 1,763€ e si inverte al ribasso; sul mensile la tendenza in corso è al rialzo, ma non riesce ad avere ragione del primo ostacolo lungo il cammino rialzista (area 2,492€) nonostante il segnale rialzista di BottomHunter.

Al momento, quindi, ribadiamo che comprare azioni MondoTV potrebbe essere pericoloso. Quando farlo allora?

Una possibilità potrebbe essere o nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,8217€ oppure in area 1,7018€ (II° obiettivo di prezzo). In entrambi i casi lo stop dovrebbe scattare nel caso di chiusure giornaliere sotto i livelli indicati.

Quale potrebbero essere i target di lungo periodo?

L’obiettivo minimo di un eventuale rialzo si trova in area 5,17€ per un potenziale rialzo del 180%.

Ci sono, vista anche la sottovalutazione, i presupposti per interessanti guadagni, ma la prudenza è d’obbligo. Si potrebbe, infatti, rimanere incastrati in posizioni rialziste con conseguenti forti perdite.

