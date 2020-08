Il Governo ha varato nel decreto di agosto il bonus assunzione. Molti si chiedono: è una manna dal cielo per l’occupazione? Oggi è presto per dirlo. Ma vediamo le intenzioni del Governo quali sono. Gli incentivi contributivi per chi assume a tempo indeterminato hanno valore fino al termine del 2020 e devono rafforzare la forza lavoro aziendale. Questa misura è uno sgravio contributivo inserito nel decreto di agosto per porre un freno ad una eventuale ondata di licenziamenti post Covid-19. Il Governo vuole incentivare l’occupazione stabile. Basterà il bonus assunzione per evitare una crisi occupazionale nel breve termine?

Bonus assunzione come ottenerlo

Bonus assunzione, una manna dal cielo per l’occupazione? Le aziende che assumono lavoratori a tempo indeterminato possono beneficiare dell’incentivo per sei mesi sotto forma di sgravio contributivo. Il bonus non è applicabile ai contratti di apprendistato ma può essere ottenuto per i lavoratori stagionali. Sono esclusi i lavoratori agricoli e domestici. Il bonus non può essere richiesto per i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione.

L’azienda per ogni lavoratore assunto beneficia di un importo di sconto contributivo di 8.060 euro per un anno, rapportato a sei mesi di 4.030 euro. Le aziende si chiedono in che modo risparmieranno queste somme. Fa tutto l’INPS.

Il ruolo dell’INPS

L’Istituto di previdenza riconosce al lavoratore le spettanze contributive in base al contratto di lavoro stipulato con l’azienda. Quest’ultima non dovrà corrispondere nulla all’Istituto previdenziale.

Quanti soldi ci sono?

Ogni qualvolta si parla di bonus viene il dubbio sulla mole di soldi a disposizione. Il Governo ha stanziato un miliardo di euro. La cifra è soggetta a modifiche perché il Parlamento ha 60 giorni di tempo per apportare modifiche sia nella dotazione finanziaria che nei termini temporali. In base a queste risultanze il Governo spera di far assumere e stabilizzare circa 400mila persone. Il bonus assunzione è una manna dal cielo per l’occupazione anche giovanile. La misura è cumulabile con lo sgravio triennale al 50% dei contributi previsti per gli under 35.