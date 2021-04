Per chi cerca lavoro ci sono tantissime offerte a cui partecipare con una semplice selezione. In scadenza ci sono nuovi posti di lavoro a cui bisogna inviare presto la candidatura perché la scadenza è vicina e si rischia di perdere il treno. Si tratta di posti di lavoro che sono pochi pubblicizzati e previsti dai CPI delle varie Regioni. Abbiamo esaminato in questi giorni le offerte della Campania e della Regione Puglia. Oggi esaminiamo quelle presenti nella Regione Toscana.

Per candidarsi alle offerte di lavoro bisogna effettuare la registrazione sul sito lavoro della Regione Toscana. Poi si seleziona l’offerta e si presenta la candidatura.

Le offerte di lavoro sono suddivise in vari Comuni e il titolo di studio richiesto va dalla licenza media al diploma.

La prima offerta di lavoro riguarda un installatore di infissi e serramenti. È richiesto come titolo di studio la licenza media. Il contratto è a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Richiesta esperienza nel settore. La sede di lavoro è Scandicci. È possibile inviare la candidatura entro il 18 maggio 2021.

Poi, con sede di lavoro in Calenzano si cerca un installatore di impianti di condizionamento e condizionatori d’aria (programma Garanzia Giovani). Richiesto il diploma attinente alla mansione. La scadenza per la candidatura è il 30 aprile 2021.

Anche con sede di lavoro in Scandicci si cerca un amministrativo come bollettazione fatture e prima nota. È prevista l’assunzione agevolata con incentivi. Il contratto praticato è part time di 25 ore settimanali. È possibile inviare la candidatura entro il 04 maggio 2021.

Offerte nei Comuni di: Firenze, Signa e Calenzano

Nel Comune di Firenze sono attive tre offerte di lavoro con diverse qualifiche con scadenza il 30 aprile 2021:

a) n. 1 posto come commesso di gioielleria e addetto all’assistenza clienti, contratto di lavoro a tempo determinato;

b) n. 1 posto di elettricista con contratto di lavoro a tempo determinato;

c) n. 1 tecnico per impianti di condizionamento con contratto a tempo determinato.

Invece, nel Comune di Signa si cerca un posatore di infissi e facciate (lavoratori art. 2 Legge 68/99). Necessaria la patente B e la formazione per rischio alto (corso di 16 ore). Inoltre, è gradito il patentino per saldatura. Il contratto di lavoro praticato è Full Time. La candidatura si può inoltrare entro l’11 maggio 2021.

Poi, con sede di lavoro nel Comune di Calenzano si cerca un autista di carroattrezzi con patente DE. Il contratto praticato è a tempo determinato. La candidatura si può inoltrare entro il 4 maggio 2021.

Infine, con scadenza 4 maggio 2021, si cerca un cuoco addetto alla gastronomia e rosticceria. La sede di lavoro è nel Comune di Campi Bisenzio. Il contratto è a tempo determinato.