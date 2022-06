Il calcio si sa è la passione degli italiani. Da Nord a Sud, il calcio è lo sport principale in Italia. Poi vengono tutti gli altri. Dal basket al volley, dai motori al tennis, passando per gli sport invernali e fino al ciclismo. Con l’avvento delle Pay TV quasi tutto lo sport in televisione è diventato a pagamento. Pochi gli eventi che vengono trasmessi in chiaro dalle TV. Per questo, da anni, sono diffusi gli abbonamenti alle TV a pagamento. Abbonamenti che possono riguardare anche le serie TV, i film e il cinema. Così come gli italiani sono sportivi, così sono furbetti. Infatti, nello stesso momento in cui sono nate le TV a pagamento si sono diffusi metodi e trucchi per vederle senza sborsare soldi. Pratiche illecite di cui molti sottovalutano le conseguenze tanto amministrative quanto penali.

Finirà in carcere fino a 6 anni e pagherà una multa fino a 25.000 euro chi guarda le serie TV o il calcio in questo modo

Recenti notizie di cronaca hanno messo in evidenza il fatto che la Guardia di Finanza, in concomitanza con l’ultima giornata del nostro campionato di serie A, ha sequestrato diversi siti internet che trasmettevano le partite. Si tratta di siti che facevano vedere le partite a chi non aveva un abbonamento alle TV ufficiali che detenevano i diritti. Oltre ad aver sequestrato i siti, anche le persone che semplicemente, guardavano in streaming le partite, sono state segnalate e rintracciate.

La pirateria telematica è un crimine che si sta sempre più diffondendo. Ma se all’inizio del 2000 erano diffuse le carte pirata per vedere le TV a pagamento, adesso si è passati al cosiddetto “pezzotto”. Si tratta di uno strumento tecnologico che rende il possessore in grado di ricevere tutti i programmi di qualsiasi TV. E naturalmente senza pagare l’abbonamento alle TV direttamente interessate. Dietro il pagamento di un abbonamento a prezzi modici da versare ai soggetti che hanno creato la struttura, tutti i film, le serie e lo sport liberamente disponibili. Un concreto risparmio per gli utenti rispetto alla spesa dei canali ufficiali. Moltissimi gli utenti che hanno scelto questa strada, versando il canone a soggetti che operano nell’illegalità.

Tutti i rischi di chi guarda senza abbonamento

Guardare le partite della propria squadra del cuore senza essere abbonati è ciò che molti tifosi fanno. Ma i rischi sono elevati. Come dimostra la recente operazione della guardia di Finanza. Infatti, a rischiare non sono solo i siti che trasmettono questi programmi. E non rischiano soltanto coloro che hanno creato un business dietro questa pratica illecita. Anche il semplice utente che dal divano di casa guarda gli eventi, rischia grosso. E sono tanti gli italiani che rischiano tra i 2.500 e i 25.000 euro di multa e la reclusione. Finirà in carcere fino a 6 anni infatti chi utilizza questo stratagemma. Stando ai dati in possesso della GDF infatti, il giro d’affari dietro questo nuovo modo di frodare le TV con abbonamento vale circa 200 milioni di euro.

