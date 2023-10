Era atteso un ritracciamento fra ieri e oggi e si è verificato. Questo movimento sia al rialzo che al ribasso deve essere sempre oggetto di attenta verifica. In un trend rialzista un ritracciamento è occasione di acquisto oppure di vendita? Dal 6 ottobre sembra che i mercati possano dare un nuovo segnale di ripartenza del mercato Toro in essere da diversi mesi. Sarà così? La risposta, come scritto da qualche giorno, è attesa in chiusura di questa settimana. Domani per i mercati sarà decisivo: rialzo o ribasso? Rally natalizio o panico?

Ottobre mese di bottom e agosto quasi mai di massimo annuale

Il 2023 dovrebbe segnare il massimo annuale fra fine novembre e metà dicembre. Abbiamo dinanzi a noi due setup annuali. Il primo, nero ed è quello del 30 novembre, il secondo, rosso ed è quello che scadrà il 30 novembre.

Cosa si fa essere ottimisti?

Abbiamo analizzato le serie storiche dal 1898 ad oggi, e i risultati sono i seguenti:

un ribasso iniziato fra agosto e settembre ha raggiunto quasi nell’80% dei casi un minimo a ottobre e poi ha dato seguito al rally natalizio;

il mese di agosto, quasi mai, è stato di massimo annaule.

Domani per i mercati sarà decisivo: rialzo o ribasso? I livelli da monitorare

Le divergenze negative che ieri si erano affollate sui grafici, oggi si sono fatte sentire e hanno dato spazio a un ritracciamento. Domani è importante assistere ad una risalita altrimenti i grafici potrebbero generare fin da subito uno swing ribassista e annullare il rialzo dell’ultima settimana in un batter d’occhio. Alle ore 20:50 della seduta di contrattazione del giorno 12 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.502

Eurostoxx Future

4.203

Ftse Mib Future

28.365

S&P500

4.346,01.

Vedremo domani cosa accadrà, il momento è davvero decisivo

