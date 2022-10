3 dolci autunnali facili veloci e leggeri, da preparare con pochi ingredienti

L’autunno è la stagione perfetta per tornare a divertirsi in cucina. Il caldo che ci teneva lontani dai fornelli è sparito. Passiamo più tempo tra le mura domestiche. Ma soprattutto la natura ci regala alimenti davvero straordinari. Oggi capiremo come cucinarne alcuni e le ricette di 3 dolci autunnali facili, veloci e leggeri. Prepararli sarà davvero un piacere e ci trasformerà negli idoli di tutta la famiglia.

Il budino di cachi e cacao è il dolce più facile dell’autunno

I cachi sono uno dei frutti simbolo dei mesi di ottobre e novembre. Possiamo abbinarli alle castagne per preparare una cheesecake autunnale veramente spettacolare. Oppure possiamo usarli col classico cacao e preparare un budino facile e velocissimo. Ci basterà infatti frullare insieme un caco e 10 grammi di cacao in polvere e poi mettere in frigo un’oretta per rassodare. Una spolverata di granella di pistacchi o di nocciole e possiamo portare in tavola.

Se invece vogliamo creare un budino per tutta la famiglia basterà stare attenti alla proporzione: 100 grammi di frutto e 10 di cacao. Moltiplichiamola a nostro piacimento e avremo porzioni di budino per tutti.

Come cucinare la zucca e trasformarla in un dessert irresistibile

La zucca è uno dei cibi simbolo dell’autunno. È leggera, molto versatile in cucina e ricca di proprietà nutrizionali. E la sua dolcezza la rende perfetta, oltre che per vellutate, ravioli e primi piatti, anche per i dessert. In più preparare la classica torta morbida alla zucca è semplicissimo. Prendiamo 2 etti di polpa e 2 di farina 00. Aggiungiamo 80 grammi di zucchero e altrettanti di burro. A questo punto non ci resta che frullare tutti gli ingredienti nel mixer e inserire nell’impasto una bustina di lievito vanigliato.

Arriviamo a ottenere un composto omogeneo e versiamolo in uno stampo per dolci rotondo. 30 minuti in forno a 180 gradi e la torta è pronta.

3 dolci autunnali facili, veloci e leggeri da provare a ottobre

Un’altra ottima idea di ricetta, se abbiamo poco tempo e amiamo i marshmallow, è quella di preparare gli americanissimi S’mores. Quasi sicuramente li abbiamo visti in qualche pellicola di Hollywood. E ci farà piacere sapere che probabilmente sono uno dei dolci più facili da preparare in assoluto.

Facciamo sciogliere del cioccolato, rigorosamente fondente, a bagnomaria. Nel frattempo riscaldiamo i marshmallow con la fiamma del fornello. Versiamo il cioccolato sopra i dolcetti e chiudiamoli in due biscotti secchi. Se siamo particolarmente golosi possiamo aggiungere anche una spruzzata di cannella sui marshmallow.

