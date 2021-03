Nuove opportunità professionali con Google per chi cerca lavoro

La crisi economica ha fatto sorgere una nuova schiera di disoccupati che aumenteranno le fila di quelli preesistenti. Sicchè, la necessità attuale è quella di creare posti di lavoro e di rispondere ad un’esigenza primaria e quantomai sentita. Ovvero quella di concedere a persone prive di qualifiche e competenze, di immettersi nel mondo del lavoro. Come si sa, in seguito all’avvento del Covid abbiamo assistito ad una digitalizzazione forzata, con la conseguenza che tra le figure più richieste vi sono tutte quelle che gravitano nell’ambito informatico.

Le nuove figure professionali

Si pensi agli sviluppatori app e software, ai network engineer, ai project manager, ai web designer, ai data analytics ecc. Sicchè, per rispondere a questa esigenza, Google ha pensato bene di ideare dei certificati per un’immissione immediata nel mondo del lavoro. Infatti, con quelli che vanno sotto il nome di Career Certificates, si intendono dei certificati che attestano una formazione in campo informatico, che potrebbero essere forieri di opportunità.

Quindi, se si cerca lavoro, vi sono nuove opportunità professionali con Google. Il colosso, attraverso questi attestati, prepara i nuovi professionisti del futuro, dotandoli di tutte le conoscenze necessarie per svolgere un mestiere in ambito digitale.

Come si ottengono i Career Certificates?

Lo scopo dei Career Certificates è quello di consentire a persone che non hanno grandi disponibilità economiche e che hanno urgente bisogno di una collocazione lavorativa, di poter conseguire nuove conoscenze. Si tratta, ad esempio, di quanti non hanno la possibilità di seguire un corso universitario o di investire molto danaro nelle specializzazioni, con tutti i soldi e il tempo che ci vogliono.

Ebbene, i certificati messi in campo da Google sono di pronto e agevole conseguimento. Anche perchè ottenibili in un semestre al massimo e con un costo contenuto di circa 250 euro. Inoltre, per seguire il corso di formazione utile al conseguimento del certificato, occorrono solo un computer e una connessione internet. Ciò perchè la formazione avviene da remoto. Quindi, un obiettivo davvero nobile e dal retroscena sociale di non poco momento quello di dare una possibilità a persone che non possono permettersi un corso di studi completo.

Sicchè, per chi cerca lavoro, è bene conoscere queste nuove opportunità professionali offerte da Google. Il colosso della ricerca online ha rivolto il messaggio a quanti sono rimasti disoccupati o vogliono aprirsi nuove opportunità di lavoro. Ma la vera novità è che, questa volta, il progetto non è rivolto alle classi privilegiate ma finalmente a coloro che stanno vivendo reali momenti di difficoltà, perchè privi di un’occupazione o perchè emarginati dal mondo del lavoro per carenza di competenze.