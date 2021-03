Da tagliare a cubotti e servire come aperitivo oppure da consumare a cena al posto della pizza. La schiacciatina alle zucchine è una ricetta che richiede pochissimi passaggi per essere realizzata. Tra tempi di cottura e di preparazione, in meno di un’ora se ne potrà preparare e servire una teglia calda. Per di più, gli ingredienti da utilizzare sono davvero pochi: zucchine, lievito, parmigiano e farina di tipo 00. In aggiunta, acqua e sale, pepe e olio extravergine di oliva.

Pochi ingredienti per una croccante schiacciatina alle zucchine

Ingredienti per una teglia 34×30

2 zucchine di medie dimensioni;

350 g di acqua;

200 g di farina 00;

5 cucchiai da minestra di parmigiano;

50 g di olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Lavare le zucchine, pulirle e tagliarle a rondelle con l’aiuto di una mandolina.

Prendere una terrina e mescolare al suo interno gli ingredienti solidi (farina, parmigiano, sale e pepe) della ricetta ad eccezione delle zucchine.

Solo dopo averle mescolate tra loro, aggiungere l’olio extravergine di oliva e l’acqua.

Mescolando sarà possibile, a mano a mano, ottenere una pastella cui aggiungere le zucchine.

Prendere una teglia e foderarla con la carta forno.

Distribuire uniformemente il composto all’interno della teglia, prestando attenzione affinché le zucchine tagliate a rondelle risultino livellate. Versare un filo di olio di oliva sul composto.

Infornare la schiacciatina di zucchine in forno ventilato già caldo a 180° gradi.

Far cuocere la schiacciatina per un lasso di tempo di 35-40 minuti. Si consiglia di monitorare la cottura, che può variare a seconda del modello di forno.

Al termine della cottura, sfornare la schiacciata, lasciarla raffreddare e tagliarla con l’aiuto di una rotella per pizze o di un coltello. Non resta che servirla e mangiarla. Buon appetito!

Per approfondire Pochi ingredienti per una croccante schiacciatina alle zucchine

La soffice schiacciata toscana farcita è quel che ci vuole per una cena deliziosa