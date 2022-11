3 libri iconici da leggere per acculturarsi e sembrare più colti con gli amici

La lettura è uno dei passatempo più piacevoli da scoprire. Da quando si impara a leggere in poi sarà solo sufficiente scegliere il libro più nelle proprie corde per dare alle serate e ai tempi morti tutto un altro sapore. Si possono scegliere decine di libri diversi, dai classici ai saggi passando per le nuove uscite. Tra tutte le opere di cui si parla al momento menzione d’onore per quelle della vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura Annie Ernaux. Tra tutte, “Guarda le luci, amore mio”, una sorta di diario delle scorribande dell’autrice al supermercato della zona. Oggi si tratterà da una parte di “La Vergogna” dell’autrice francese e, poi, ci si concentrerà su altre due opere eterogenee. Da “Insciallah” della giornalista Oriana Fallaci a “La fonte meravigliosa” dell’autrice Ayn Rand. Tre opere molto diverse tra loro che aiuteranno il lettore ad immergersi in differenti contesti, epoche e tematiche.

3 libri iconici da leggere per acculturarsi e conoscere delle grandi autrici

La prima opera di cui si tratterà è della scrittrice francese Annie Ernaux e si intitola “La Vergogna”. La sensazione provata da una bambina in seguito ad una violenta lite domestica che distrugge il suo mondo perfetto. Quella bambina è la stessa Annie che si ritroverà a vivere un’adolescenza difficile e preda di sentimenti contrastanti. Il contrasto tra i genitori trascina la Ernaux dal paradiso dell’infanzia al mondo difficile e caotico degli adulti. Questo giocherà anche un ruolo fondamentale sulla decisione dell’autrice di diventare una scrittrice. La vita nel paese di provincia dove cresce la Ernaux viene descritta come un qualcosa di estremamente monotono e poco stimolante. Un luogo ricco di ipocrisia e di perbenismo che non rende facile la crescita dell’autrice. Il sentimento di vergogna che pervade la piccola Annie la accompagnerà per anni durante l’adolescenza prima e l’età adulta poi.

Insciallah

Con la seconda opera si andrà alla scoperta di uno dei libri più famosi della scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. Ambientato nei primi anni ’80 durante la missione di pace a Beirut. Una storia che si snoda nell’arco di tre mesi cercando di dare voce a tutti i dimenticati dal conflitto. Un grido contro la guerra, contro tutti i conflitti che portano morte e distruzione dove arrivano. Dall’attentato che costò la vita a centinaia di soldati alle vicende del contingente italiano in Libano. Tanti personaggi caratterizzati da caratteri diversi e da personalità contrastanti. Nel romanzo si troveranno diverse tematiche tra cui l’opposizione tra bene e male oltre al destino e alle sue conseguenze. Un libro che permetterà di mettere a fuoco le atrocità della guerra raccontate dal punto di vista dei soldati.

La fonte meravigliosa

Da ultima Ayn Rand con la storia di un self made man ne “La fonte meravigliosa”, uno dei romanzi più letti negli USA. La Rand, una delle teoriche della corrente dell’Oggettivismo mira ad esaltare la capacità dell’uomo su tutto. Egoismo, indipendenza, sacrificio e individualismo alla base del successo e del capitalismo. Il protagonista ha sogni e valori che lo portano a confrontarsi con la società e con la massa. Tuttavia, tra ambizione e scivolate trova anche posto l’amore. Impossibile non inserirlo tra i 3 libri iconici da leggere per acculturarsi.