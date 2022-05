Siamo ormai prossimi all’ultimo weekend di maggio. Un fine settimana da vivere tutto sul divano per gli amanti dello sport. Si inizierà sabato sera, con la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Poi, domenica sarà un tripudio di emozioni per gli amanti delle due e delle quattro ruote. Il Gran Premio d’Italia porterà sulle colline del Mugello, in Toscana, tantissimi appassionati di moto per uno degli appuntamenti clou del motomondiale.

A seguire, a circa 400 chilometri di distanza, ecco il più glamour dei gran premi di F1. Sulla pista di Monaco, infatti, Charles Leclerc, idolo di casa, cercherà di riportare alla vittoria la sua Ferrari in una cornice prestigiosa e ricca di fascino.

Infine, sulle strade di Verona, si concluderà il Giro d’Italia, con tanti appassionati di ciclismo che celebreranno gli atleti che li hanno emozionati durante le tre settimane di corsa.

I tanti appassionati d’oroscopo, soprattutto appartenenti al segno dell’Ariete, proprio in questo weekend, però, dovrebbero lasciare il divano. Le stelle, infatti, sono molto favorevoli per quello che riguarda i nuovi incontri.

Certo, gli eventi sopraccitati sono davvero interessanti, ma quelli che potrebbero capitare per la loro vita personale potrebbero esserlo molto di più. Dopo un periodo particolarmente sfavorevole, iniziato subito dopo Pasqua, Ariete dovrebbe tornare a vedere la luce in fondo al tunnel.

Nuove conoscenze per Ariete nell’ultimo weekend di maggio, per Toro e questo altro segno bollono in pentola importanti novità

Il tutto sotto forma di nuove conoscenze che potrebbero andare a lenire, almeno in parte, le ferite dell’ultimo travagliato periodo. I nati dal 21 marzo al 21 aprile potrebbero essere piacevolmente sorpresi in quest’ultimo weekend di maggio.

Non solo loro, però. Qualche notizia positiva e sorprendente raggiungerà altri due segni zodiacali. Stiamo parlando di Toro e Scorpione. I primi stanno attraversando un periodo un po’ di stallo in tante situazioni. In questo fine settimana, però, dovrebbero arrivare delle novità molto interessanti. In particolare, una di queste potrebbe richiedere una scelta rischiosa. Il coraggio non dovrà mancare per prendere al volo l’opportunità che sta passando. Il classico treno da prendere al volo per non avere rimpianti nei prossimi giorni.

Scorpione, invece, sarà coinvolto in un vortice di emozioni e passione. Una persona tanto ambita e desiderata potrebbe cedere alla sua corte. Con tutti i piaceri che ne conseguirebbero. In questo caso, poi, gli effetti dovrebbero farsi sentire anche nelle settimane a venire. Insomma, pare esserci una nuova pagina sentimentale tutta da scrivere.

Nuove conoscenze per Ariete nell’ultimo weekend del mese di maggio, con Toro e Scorpione che attendono importanti novità. Calcio, moto e macchine potranno aspettare. È arrivato il momento, per questi tre segni, di cogliere le opportunità che le congiunzioni astrali hanno preparato per loro.

