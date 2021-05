Aggiorniamo costantemente la rubrica lavoro con tutte le offerte dei Centri per l’Impiego. Le offerte di lavoro prevedono un’assunzione con contratto a tempo determinato e indeterminato. Ecco un elenco aggiornato Regione per Regione delle numerose assunzioni con tantissimi posti di lavoro con e senza diploma in cui è sufficiente inviare il curriculum. Per la candidatura bisogna fare attenzione alla scadenza.

Offerte di lavoro Regione Campania (Garanzia Giovani):

a) n. 1 manovale edile con sede di lavoro a Napoli. Contratto a tempo indeterminato. Data scadenza dell’offerta di lavoro il 30 maggio 2021;

b) n. 1 manovale edile con sede di lavoro in Caserta. Contratto di lavoro a tempo determinato. Scadenza dell’offerta di lavoro il 10 luglio 2021;

c) n. 1 segretaria con sede di lavoro a Napoli. Contratto a tempo indeterminato. Data scadenza dell’offerta di lavoro il 7 luglio 2021;

d) n. 1 commesso di negozio con sede di lavoro a Santa Maria Capua Vetere. Contratto di lavoro a tempo determinato. Candidatura entro il 18 giugno 2021.

Umbria e Liguria

Per la Regione Umbria gli ultimi aggiornamenti delle offerte di lavoro sono:

a) n. 1 tagliatore di pietra, marmista con 3 anni di esperienza. Contratto di lavoro a tempo determinato. Sede di lavoro Panicale (PG). L’offerta scade il 3 giugno 2021;

b) n. 1 barista con conoscenza della lingua inglese (B1), con sede di lavoro Assisi (PG). Contratto di lavoro a tempo determinato. L’offerta di lavoro scade il 1 giugno 2021;

c) n. 1 aiuto cuoco con sede di lavoro a Bastia Umbra (PG). Contratto a tempo determinato. Candidatura entro il 3 giugno 2021;

d) n. 1 falegname con sede di lavoro a Marsciano (PG). Offerta di lavoro con scadenza il 3 giugno 2021;

Per candidarsi bisogna inviare il curriculum vitae tramite il portale regionale dell’Umbria “lavoro per te”.

Infine, per la Regione Liguria racchiuse qui le numerose assunzioni in aziende e posti di lavoro con licenza media, diploma e laurea, la candidatura è diretta.