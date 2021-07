Risparmiare ogni anno una certa quantità di denaro è importante, ma quale cifra è giusto mettere via? Quanti soldi bisogna avere da parte in base all’età? Se il risparmio è importante, occorre anche avere chiaro quanto risparmio accantonare nel tempo. Ovvero quanto risparmio avere a 30 anni, a 40 anni, ecc. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa daranno una risposta a questa domanda. Nelle prossime righe sarà rivelata la formula che fa accumulare molti soldi a 30, 40 e 50 anni.

Risparmiare denaro non è facile per chi non è abituato. Per molti risparmiare è sinonimo di rinunciare. Se metto via del denaro rinuncio a qualcosa che mi posso comprare: è questo il ragionamento che molti fanno. Tranne poi rendersi conto dell’errore che hanno fatto quando, avanti negli anni, si ritroveranno con un conto prosciugato. Oppure quando in una situazione d’emergenza non avranno risorse monetarie a cui attingere.

La formula che fa accumulare molti soldi a 30, 40 e 50 anni

Pianificare il risparmio è un modo per rendere più semplice quest’operazione. Per esempio, per non mandare il conto corrente in rosso e rischiare brutte segnalazioni della banca ecco un’efficacissima strategia dai risultati immediati. Anche la strategia su come impiegare il denaro investito è altrettanto importante. In questo caso l’errore peggiore che si possa fare è lasciare i risparmi sul conto corrente e non impiegarli in modo più fruttuoso. Per esempio è incredibile quanto denaro si può accumulare prima dei 50 anni con questo metodo. Per un investimento di lungo periodo si può puntare sugli ETF (gli Exchange Trade Fund, i fondi negoziabili in Borsa).

L’importante è capire che risparmiare non è privarsi di qualcosa, ma è, invece, un modo per arricchirsi, per accumulare del denaro. Ed ecco che torniamo alla domanda iniziale, quanto risparmiare all’anno in base all’età? La formula indicata dagli esperti è che ad ogni decennio si sia messo da parte almeno uno stipendio annuale. Quindi con uno stipendio annuo netto di 20.000 euro dopo 10 anni che si lavora si dovrebbe avere accantonato circa quella cifra.

Dopo 20 anni di lavoro si dovrebbe avere in risparmi almeno il doppio, cioè 40.000 euro. Se ci pensate bene, uno stipendio annuale ogni 10 anni significa a spanne mettere via circa uno stipendio mensile all’anno. Chi ha una tredicesima, per esempio, potrebbe accantonarla interamente, facendo finta di non averla mai ricevuta. In alternativa basta accantonare il 10% dello stipendio che si riceve ogni mese.

