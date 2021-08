L’invecchiamento della pelle e delle cellule cerebrali sono tra i segni più evidenti del tempo che scorre e che avanza verso l’età anziana. La presenza di rughe sul volto, sul collo e sulle mani si ricorda fin troppo spesso che sono ormai alle spalle gli anni della giovinezza. Alcuni vuoti di memoria e difficoltà di ricordare parole o nomi confermano ancor di più la consapevolezza di andare incontro ad un generale declino psicofisico. E non bisogna neanche attendere la terza età perché questi “5 sintomi a 45 anni indicano che il cervello sta andando incontro alla demenza”. Soprattutto in presenza di alcuni disturbi cronici per lo più relativi alle malattie dismetaboliche arterie e coronarie si restringono e si induriscono. Ciò rende molto difficoltosa l’ossigenazione di tessuti e organi perché l’azione di pompaggio del cuore incontra ostacoli a causa dell’accumulo di grasso nei vasi sanguigni.

Ciò nonostante è possibile dare nuova vita a pelle e cervello con vitamine e antiossidanti di questa bevanda che combatte l’Alzheimer. Ogni giorno si può infatti lavorare con impegno e costanza per prevenire il deterioramento delle facoltà intellettive e per contrastare l’invecchiamento. Gli Esperti consigliano “3 nuovi modi per mantenere cervello attivo e in salute contro demenza e Alzheimer”. Ma anche gli alimenti che scegliamo di inserire nella dieta giornaliera fanno la differenza e contribuiscono a ridare tono e luce alla pelle come anche ai neuroni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nuova vita a pelle e cervello con vitamine e antiossidanti di questa bevanda che combatte l’Alzheimer

Se proprio non si ha voglia di fare “3 esercizi al giorno per allenare il cervello ogni giorno 5 minuti”, non resta che affidarsi al potere benefico di alcuni alimenti. In particolare uno studio recente ha dimostrato quanto l’assunzione di antiossidanti sia in grado di contrastare patologie degenerative come il Parkinson e l’Alzheimer.

A ciò si aggiungano le proprietà benefiche della vitamina A ed E sull’elasticità e la luminosità della pelle e l’azione protettiva contro i radicali liberi. Anche a casa si può realizzare un succo senza aggiungere zuccheri in cui si concentrano i cibi con il più alto contenuto di antiossidanti. Sarà pertanto sufficiente procurarsi dei mirtilli, un po’ di uva nera, alcuni grammi di carote e una manciata di lamponi e inserirli nell’estrattore. Si consiglia infine di spremere mezzo limone in modo da conservare integre le proprietà nutritive ed evitare così l’ossidazione.